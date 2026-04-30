健康網》缺鐵恐讓腸道老得快！ 研究揭細胞修復、抗癌也靠它

提到補鐵，許多人會想到補血、改善疲勞。食農專家韋恩表示，鐵質可能不只是造血需要，研究指出，它也是延緩腸道衰老、降低癌化風險的關鍵因素；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕提到補鐵，多數人會想到改善疲勞、恢復氣色。不過，食農專家韋恩表示，鐵質可能不只是造血需要，根據2025年發表於頂尖科學期刊《Nature Aging》的研究指出，它也是延緩腸道衰老、降低癌化風險的關鍵因素。

韋恩於臉書粉專發文表示，人體腸道是全身細胞更新最快的組織，每隔幾天就會汰換一批新細胞。研究發現，隨著年齡增長，腸道幹細胞會產生「ACCA 漂移（表觀遺傳飄移）」，也就是細胞內的DNA甲基化標記出現偏移，導致腸道修復能力下降，長期累積也會增加罹癌風險。

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研究進一步指出，腸道細胞老化時，會同步出現鐵質攝取減少、排泄增加的現象。當細胞核內的二價鐵（Iron II）不足，負責修復DNA甲基化標記的TET酵素活性就會下降，修復錯誤持續累積，導致細胞加速老化，甚至走向癌化。

因此，補鐵的意義不只是維持造血，也是維持細胞修復機制正常運作的必要條件。另有研究顯示，缺鐵與注意力下降、情緒低落、免疫力變差有關，部分研究也指出，缺鐵與記憶力減退及憂鬱傾向有所關聯。

韋恩說，補鐵的主要來源是食物。動物性食物的鐵含量通常較高，如豬肝每100克含鐵約13毫克、雞肝約9毫克、文蛤約3.8毫克、牛肉約2.5毫克。植物性食物部分，紅莧菜每100克含鐵量可達11.8毫克、菠菜約2毫克。

不過，韋恩表示，鐵質的補充不能只看含量，吸收率的差異更為關鍵。動物性鐵以血紅素鐵（heme iron）的形式存在，與人體的親和力高，吸收率大約是植物性鐵的5倍以上。植物性鐵以鐵離子形式存在，吸收率則偏低，且易受到食物中的草酸、植酸、單寧、咖啡因干擾，吸收效率也會下降。

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