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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》鳳梨越放越甜、細針割舌頭全錯了 破解迷思一次看

2026/05/01 12:01

鳳梨迷思大破解！越放不會變甜、裂果不等於用藥，刮舌主因是酵素，與芒果同吃也沒問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

鳳梨迷思大破解！越放不會變甜、裂果不等於用藥，刮舌主因是酵素，與芒果同吃也沒問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每年3至7月是台灣鳳梨盛產期，從屏東一路到南投，各式品種風味多元。不過，關於鳳梨的網路傳言不少，像是「越放越甜」、「裂果有藥」、「有細針會割舌頭」等，農糧署提醒，多半是誤解，若敲擊鳳梨出現沉悶聲，通常代表果肉多汁，建議儘早食用。

營養師陳珮淳曾於臉書粉專「熊抱營養師｜珮淳」表示，鳳梨含有鳳梨酵素與維生素C，也有膳食纖維，但屬於高GI水果，容易使血糖快速上升，加上改良品種甜度更高。她建議餐後少量食用，避免空腹大量攝取。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」表示，每年3-7月是臺灣鳳梨的盛產期，產地從屏東開始，一路向北至南投，除了有果肉甜酸適中、細緻多汁的台農17號金鑽鳳梨， 國內還有超過20種以上的鳳梨品種，各具不同風味。農糧署幫民眾破解在網路與LINE群組流傳的奇怪傳言：

●鳳梨越放糖份越多？

糖份其實沒有增加，是鳳梨中的糖酸比改變了，鳳梨採收後，常溫下會持續退酸，隨著糖酸比例改變，食用時會覺得相對變甜，整體糖量其實並無增加。如果民眾敲擊發出沉悶肉聲，代表多汁，應儘速食用。

●心大、皮裂代表有生長激素？

不能這樣做判斷！果心果皮與生長環境有關，果心大小受品種、季節等影響，而水分劇烈變化、氣溫高，也會造成自然裂果。現今鳳梨多為鮮食，農民也無需再噴生長調節劑，以免甜度下降。

●鳳梨有細針會割舌頭？

草酸鈣針狀結晶影響微乎其微，主要是鳳梨酵素在做怪，鳳梨中所含的鳳梨酵素，會刺激口腔黏膜，造成刺激感，是造成鳳梨刮舌的主因。經過改良後，現在金鑽已不太會咬嘴。

●鳳梨不能搭芒果吃？

一起吃沒問題，兩種水果並無相互關係，部分人可能對芒果有過敏反應，或因鳳梨中酵素感到刺激感，但兩者併食並無飲食禁忌。應以均衡適量攝取為原則，莫牽拖。

總結來說，關於鳳梨的常見說法多半來自誤解，但掌握正確知識，適量均衡攝取，才能安心享受鳳梨的美味與營養。

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