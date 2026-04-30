厚生會挺罕病權益 國健署、健保署允加速罕藥給付並研議血友病專款

立法院厚生會副會長王正旭建議，應強化病友溝通並精進新藥給付審議。（記者塗建榮攝）

〔記者羅國嘉／台北報導〕立法院厚生會今（30）日召開罕見權益促進委員會專家會議，跨黨派立委陳菁徽、王正旭與廖偉翔邀集官員探討罕病權益。會中聚焦台灣脊髓肌肉萎縮症病友SMA早期治療及藥物專款機制，王正旭建議應強化病友溝通並精進新藥給付審議。國民健康署副署長魏璽倫回應，新生兒篩檢「整包式」加碼補助方案已報行政院，預計今（2026）年7月上線；健保署則說，若專家達成共識，可研議獨立編列血友病專款並加速罕藥給付流程。

立法院厚生會今召開專家會議，厚生會長陳菁徽、副會長王正旭、秘書長廖偉翔、魏璽倫、健康保險署副署長顏家瑞等人出席與會，並邀集相關專家學者、民間團體探討罕見疾病權益促進相關議題。

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王正旭指出，建請健保署就罕見疾病藥物專款編列議題，持續強化與相關病友團體的溝通，以保障罕見疾病患者的用藥權益；並研議於罕見疾病藥品進行給付檢討及HTA（醫療科技再評估）時，再透過病友意見分享平台蒐集使用回饋，納入決策參考，同時適度揭露各品項後續審查進度，讓病友掌握相關資訊。

另外，應持續精進罕見疾病新藥快速給付審議與收載機制；另建請國健署於3個月內研議將全外顯子定序（WES）納入罕見疾病國內確診檢驗補助的可行性，以提升診斷率、解決目前有補助但無實驗室可執行的問題，並加速後續醫療照護與資源銜接；同時建議新生兒篩檢除SMA外，其他罕見疾病也應逐步納入公費篩檢範圍。

陳菁徽也說，有家庭為使用新療法需貸款或借錢，盼建立穩定且可預測的專款專用支持機制。

魏璽倫表示，新生兒篩檢方案已於3月24日函報行政院，因涉及六都與其他縣市分工，目前仍持續整合地方意見、積極推動中，預計今年7月對外宣布並上線。此次規劃採「整包式」推動，除新生兒篩檢外，也納入產前遺傳診斷加碼補助及血液細胞遺傳診斷。

魏璽倫指出，自費篩檢項目已納入科技計畫重新檢視，涵蓋現行11項內容，預計年底提出結果，未來可望滾動式調整；另檢驗機構已納入特管辦法認證範圍。在基因定序方面，目前以「疾病別」補助為原則，將視個案需求召開專家會議討論，同時也將精進申請流程，朝向線上化與快速審查機制，提升臨床醫師申請效率。

顏家瑞則說，至於血友病專款是否獨立編列，若經專家會議達成共識，可以將其分開編列；新藥審查方面已導入平行審查並持續加速罕藥給付流程，而篩檢補助是否納入健保，則仍需跨部會釐清權責後再評估。

立法院厚生會30日召開「罕見疾病權益促進委員會115年第一次專家會議」，罕見疾病權益促進委員會主委康照洲（中）出席。（記者塗建榮攝）

立法院厚生會今召開罕見權益促進委員會第一次專家會議。（記者塗建榮攝）

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