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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》增加睪固酮 很簡單！網紅醫7招日常習慣 人人都行

2026/04/30 19:27

日本網紅醫師伊勢呂哲也表示，肌肉量的使用與睪固酮分泌有正相關。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

日本網紅醫師伊勢呂哲也表示，肌肉量的使用與睪固酮分泌有正相關。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕即使還不到男性更年期的時候，睪固酮影響男性健康仍相當明顯；不過在與醫師討論是否透過藥物等方式增加睪固酮前，可以用7個簡單的方式幫自己一把。日本網紅醫伊勢呂哲也在擁有萬訂閱頻道中，提出能夠提升睪固酮7項生活實踐建議。該影片在4個月內獲得10萬次點閱。

下半身重量訓練

伊勢呂哲也表示，肌肉量的使用與睪固酮分泌有正相關。建議優先選擇鍛鍊下半身大肌肉群（如深蹲、硬舉），因為下半身肌肉佔人體比例最大，效果最明顯。每週進行2到3次即可，不需強迫自己每天訓練。

伸展運動（Stretch）

伊勢呂哲也表示，伸展能幫助切換到副交感神經，達到放鬆效果。放鬆後能降低壓力荷爾蒙（皮質醇），進而使睪固酮相對上升。

提醒自己「禁酒日」不要碰酒精

伊勢呂哲也表示，酒精已被證實會抑制男性荷爾蒙分泌；特別是有訓練（重訓）的那天絕對不要喝酒，以免影響肌肉合成。建議每週至少要有 2 天以上的禁酒日。

每天散步30分鐘以上

伊勢呂哲也表示，進行有氧運動以減少內臟脂肪。內臟脂肪過多會干擾睪固酮的產生，肥胖者更容易出現男性更年期症狀。伊勢呂哲也建議，利用移動時間累計步行量，若減肥困難也可諮詢專業醫療協助。

攝取足夠的蛋白質

蛋白質是合成睪固酮的重要基礎原料。伊勢呂哲也建議每日攝取量為「體重（kg）x 1公克」以上的蛋白質。除了雞肉、雞蛋、納豆等食物外，也可以使用其他的保健食品。

補充微量元素「鋅」（Zinc）

鋅與男性荷爾蒙的生成密切相關。伊勢呂哲也表示，來源有牡蠣、肝臟、堅果、牛肉、雞蛋等。若日常飲食難以達成（例如每天要吃 200g 牛肉加 12 顆蛋才足夠），可以考慮使用營養補充錠（Supplement）。

曬太陽（沐浴晨光）

伊勢呂哲也表示，早上的陽光，能夠調整生理時鐘與自律神經；良好的生活節奏與充足的睡眠對分泌睪固酮至關重要。睡眠不足的人，男性荷爾蒙水平通常較低。

最後伊勢呂哲也總結，嘗試上述 7 種方法後，焦慮、性欲減退、體力下降或勃起功能障礙等症狀仍未改善，應前往泌尿科尋求專業檢查與治療。

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