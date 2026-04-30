牙醫入校輔導潔牙 基隆國小齲齒率4年少一半

基隆市政府和牙醫師公會近年合作推廣口腔衛生教育，舉辦潔牙觀摩並派牙醫進駐校園。（基隆市牙醫師公會提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府和牙醫師公會近年合作推廣口腔衛生教育，舉辦潔牙觀摩並派牙醫進駐校園，4年來國小齲齒率從34.01%降到19.33%，隆聖國小四年級有1班「零齲齒」，從齲齒率最高的學校轉變成為全市口腔最健康的學校。

基隆市政府和基隆市牙醫師公會今天在七堵國小舉辦國小學童潔牙觀摩活動，有七堵、建德、西定、中山、暖暖、隆聖及東光等校近百名學生參加。經由「潔牙知識筆試」、「牙刷技巧」、「牙線操作」、和「牙菌斑顯示劑漱口」4關卡，由牙醫師專業評分和檢查乾淨度。七堵國小獲得甲組金牌，中山國小獲得乙組金牌，將代表基隆市參加全國賽。

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基隆市牙醫師公會理事長林一夫指出，基隆市國小口腔校群的齲齒率近年大幅降低，4年前小一入學新生調查平均為34.01%，到今年升上四年級的學生齲齒率已降為19.33%，下降了15％。

基隆市政府和牙醫師公會今天在七堵國小舉辦國小學童潔牙觀摩。（基隆市牙醫師公會提供）

其中隆聖國小2年前是齲齒率最高的學校，今年四年級學生齲齒率僅8%，相較於4年前新生入學時大幅下降33.38%，甚至有1班「零齲齒」。

隆聖國小校長王春奎說，為落實學生口腔衛生，和家長溝通後延後放學時間，堅持讓孩子在校用完午餐、刷牙完成口腔清潔後，才讓學生離校回家。在校長的帶領下，各班導師每天午餐後帶著學生一起刷牙，讓潔牙成為一種生活習慣。

公會也主動派出牙醫師進入口腔校群 ，協助做口檢、教師研習，幫高齲齒學童免費塗氟，口腔校群的學校都有一位校牙醫。

林一夫表示，公會和教育處2年前邀請中央健促委員護理師許愛玲入校輔導，配合校牙醫一起推廣校園餐後潔牙和口腔健康政策，今年看到亮眼成效。透過潔牙觀摩賽，讓正確的口腔衛生觀念在學校落地生根。

衛生局長張賢政說，齲齒的預防不在於治療，在於落實，從小紮根正確的潔牙技巧，才能為學童建構穩固的健康防線。

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