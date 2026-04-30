自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

竹市「長照3.0」上路 5大醫院打造出院零時差照護

2026/04/30 16:43

竹市「長照3.0」上路，5大醫院打造出院零時差照護。（記者蔡彰盛攝）

竹市「長照3.0」上路，5大醫院打造出院零時差照護。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府今舉辦「出院不慌張、長照一路幫」醫療銜接長照政策發布會，攜手新竹台大、新竹馬偕、國軍新竹、新竹國泰及南門綜合醫院等五大醫院合作，導入「入院即申請、專業速評估、出院即連結」的服務模式，讓市民在住院期間即完成長照評估與服務銜接，實現「服務零時差、照顧無縫隙」目標。

除了強化醫療銜接外，市府亦領先竹竹苗地區推動「互助喘息試辦計畫」，導入時間銀行概念，建立「值班1天、換取2天喘息」的互助機制，透過社區支持網絡，讓家庭照顧者能獲得實質休息與支持，讓照顧者不再孤軍奮戰。

衛生局長陳厚全說明，為落實長照3.0，強化醫療銜接長照，市府與轄內5家醫院緊密合作，由醫院出院準備服務個案管理師於住院期間即主動介入，協助病患與家屬進行照護需求評估，規劃返家後照顧模式，並完成長照等級認定及服務媒合，包含居家服務、交通接送、輔具申請及專業復能等，確保病患返家後即能銜接照顧資源。

長照中心補充，凡實際居住新竹市且符合資格者，包括65歲以上失能長者、55歲以上原住民、失智症患者（不限年齡）、身心障礙者及健保急性後期整合照顧計畫對象，皆可透過1966長照專線或至長照服務網站（https://ltc.hccg.gov.tw/）提出申請；如有相關疑問，亦可撥打03-5355283洽詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中