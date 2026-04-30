竹市「長照3.0」上路，5大醫院打造出院零時差照護。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府今舉辦「出院不慌張、長照一路幫」醫療銜接長照政策發布會，攜手新竹台大、新竹馬偕、國軍新竹、新竹國泰及南門綜合醫院等五大醫院合作，導入「入院即申請、專業速評估、出院即連結」的服務模式，讓市民在住院期間即完成長照評估與服務銜接，實現「服務零時差、照顧無縫隙」目標。

除了強化醫療銜接外，市府亦領先竹竹苗地區推動「互助喘息試辦計畫」，導入時間銀行概念，建立「值班1天、換取2天喘息」的互助機制，透過社區支持網絡，讓家庭照顧者能獲得實質休息與支持，讓照顧者不再孤軍奮戰。

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衛生局長陳厚全說明，為落實長照3.0，強化醫療銜接長照，市府與轄內5家醫院緊密合作，由醫院出院準備服務個案管理師於住院期間即主動介入，協助病患與家屬進行照護需求評估，規劃返家後照顧模式，並完成長照等級認定及服務媒合，包含居家服務、交通接送、輔具申請及專業復能等，確保病患返家後即能銜接照顧資源。

長照中心補充，凡實際居住新竹市且符合資格者，包括65歲以上失能長者、55歲以上原住民、失智症患者（不限年齡）、身心障礙者及健保急性後期整合照顧計畫對象，皆可透過1966長照專線或至長照服務網站（https://ltc.hccg.gov.tw/）提出申請；如有相關疑問，亦可撥打03-5355283洽詢。

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