民俗調理業者不能做「艾草溫罐」中醫藥司：政策20年未變

衛福部中醫藥司認為艾草溫罐、艾灸等屬於醫療行為，引起民眾討論。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕現代人工作與生活壓力大，不少民眾會尋求民俗調理服務，但近期衛福部中醫藥司發布函釋說明，艾草溫罐、艾灸等屬於醫療行為，引起民眾討論。對此中醫藥司強調，相關規範20餘年來均相同，衛福部也持續輔導相關業者。

中醫藥司長蘇奕彰說明，民國91年前後，曾發生民俗調理使用艾灸等後造成顧客燙傷的情況，因此同年發布函釋說明相關服務屬於醫療行為，非醫事人員不得操作，114年也再度說明。

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針對艾草溫罐、溫灸等規範，蘇奕彰指出，考量環境安全，用火可能造成燒燙傷情況，因此20餘年來均禁止民俗調理業者操作明火相關療法，另因艾草屬於中藥，100年函釋說明，使用艾草、艾葉即屬於醫療行為，認定爲針灸操作。

蘇奕彰說，為輔導相關民俗調理業者，中醫藥司也編寫「民俗調理刮痧拔罐操作手冊」，規定此類業者可操作的項目，也有助於提升服務品質，此後政策迄今沒有更改。

此外，蘇奕彰強調，民俗調理業者與相關公會對於現行做法都有共識，也持續協助推廣、辦理教育訓練，對於違規進行醫療行為的業者，也透過衛生局查訪管理，近年來違規數量已經明顯減少。

另經絡調理服務人員職業工會等提醒，艾草溫罐屬於醫療行為，民俗調理業者不得施作，未具醫事人員資格執行者，恐違反「醫師法」，最重恐面臨6個月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬以上、150萬元以下罰金。

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