健康網》按摩、三溫暖讓人變瘦竟是錯覺 營養師揭真相

按摩、三溫暖或腹部震動器能減脂嗎？營養師廖欣儀表示，多數只是流汗與水分變化，真正減脂仍靠飲食控制與規律運動；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人做完按摩、三溫暖或腹部震動器後，覺得腰變小、變瘦，營養師廖欣儀指出，這些變化多半是水分與循環改變，並不是脂肪真的被消除，真正的減脂核心仍是熱量赤字與運動習慣。

廖欣儀在臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文分享，很多人做完三溫暖、油壓指壓、按摩、腹部震動器，會覺得身體變輕、腰圍變小，以為脂肪被消掉。事實上，這些方式多數只有輔助，不是直接減脂，這些方式可能幫助暫時下降體重（水分變化） 、改善水腫與循環、放鬆肌肉、減少壓力、提升後續運動意願，但無法直接消除脂肪。

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廖欣儀說明，真正減脂的核心在於熱量赤字（攝取小於消耗） 、規律運動、足夠蛋白質與肌肉維持、睡眠與壓力管理，與長期穩定執行。她歸納民眾常使用的三溫暖、按摩、腹部震動器的減重誤區：

●三溫暖

做完體重變輕，主要是大量流汗導致水分流失，補水後體重常會回來，不是脂肪突然融化。

●油壓、指壓、按摩

可能幫助放鬆緊繃肌肉，促進局部循環，水分排出可改善浮腫感，讓身體感覺變輕鬆，但脂肪不是靠按壓就能被推走。

●腹部震動器

腹部震動會讓肌肉產生被動刺激，部分產品可能讓你感覺痠、熱、流汗，但要注意流汗≠燃脂，震動≠高熱量消耗，因此，不能局部消肚子脂肪，若沒有整體飲食控制與運動，通常效果有限。

廖欣儀提到，有些民眾覺得三溫暖、按摩、腹部震動器有效，因為短期內可能出現水腫減少的感覺，腹部收緊或是腸胃排空後腰圍暫時變小，甚至在心理上更有動力開始控制飲食，這些都可能讓人誤以為「瘦了一圈」。

廖欣儀強調，減脂真正的關鍵只有4件事：飲食熱量控制、規律阻力與有氧運動、足夠蛋白質維持肌肉、睡眠足夠與壓力管理。少了這些核心條件，再多的按摩或流汗工具，都只是輔助。

廖欣儀總結，把這些方法當作恢復與放鬆工具就好，而不是減脂主力，才不會期待落差太大。

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