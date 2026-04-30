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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》林逸欣醫師爸爸攝護腺癌逝 專家：50歲後主動驗PSA

2026/04/30 14:49

女星林逸欣（左）爸爸，醫師林春銘（右）近日因攝護腺癌過世。（資料照、林逸欣提供）

女星林逸欣（左）爸爸，醫師林春銘（右）近日因攝護腺癌過世。（資料照、林逸欣提供）

〔健康頻道／綜合報導〕女星林逸欣今（30）日在臉書談到自己敬愛的父親，台南知名神經內科醫師林春銘，因為攝護腺癌離世，享壽73歲。同時林逸欣說明，5年前父親就罹患攝護腺癌末期，癌細胞已轉移至骨頭。

林逸欣在臉書表示，爸爸在有限的時間裡，給了我無限的愛、溫暖、開心與感動。也因為這樣，爸爸把我養成了一個無憂無慮、極度樂觀的小女孩。「所以我相信，爸爸並不是真的離開了。他只是去了另一個國度旅行，帶著我 20 年前畫給他的平安必勝符。」

林逸欣也分享父親告別式的影片，最後提到「願每一位生命鬥士，都能在艱難裡看見曙光；也願每一位家人，都能在愛與陪伴中，找到力量。」

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋於臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」發文表示，攝護腺癌多從外圍的周邊區開始生長，腫瘤還小時，不會壓迫尿道，因此早期「幾乎無症狀」。等到你感覺尿不出來或骨頭痛時，往往已經是晚期轉移了。

林逸欣把爸爸皮夾中她20年前畫的平安符找出來。（翻攝自臉書）

林逸欣把爸爸皮夾中她20年前畫的平安符找出來。（翻攝自臉書）

江佩璋提醒，很多人以為，只要排尿沒有變慢、沒有頻尿，攝護腺就是健康的，這也是攝護腺癌最危險的迷思。他並提出以下預防建議：

●50歲後主動篩檢：每年定期抽血驗PSA，並搭配肛門指診。

●重視家族病史：若父親或兄弟有病史，建議提早至45歲開始檢查。

●警覺晚期症狀：若突然出現血尿、下肢水腫或不明原因骨痛，建議必須立刻就醫。

江佩璋於另一篇文章提到，攝護腺癌，是少數具有極高「家族遺傳傾向」的癌症之一。醫學研究證實，如果你的父親或親兄弟（一等親）患有攝護腺癌，你罹患相同癌症的機率，是一般人的 2 到 3 倍；如果有兩位以上的一等親罹癌，風險更會飆升到 5 倍以上。有家族史的患者，發病年齡通常更早，腫瘤也可能更具侵略性。

江佩璋建議：

●主動詢問家族史：了解父親、伯伯、兄弟是否有攝護腺相關病史。

●提早開始篩檢：有家族史的男性，請將 PSA 抽血檢查提早到 45 歲開始。

●保持健康體態：高脂肪飲食與肥胖，也會增加攝護腺癌的誘發機率。

林逸欣（右二）和家人關係緊密。（翻攝自臉書）

林逸欣（右二）和家人關係緊密。（翻攝自臉書）

提早發現攝護腺癌，泌尿科醫師建議50歲後男性主動抽血驗PSA，並搭配肛門指診。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

提早發現攝護腺癌，泌尿科醫師建議50歲後男性主動抽血驗PSA，並搭配肛門指診。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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