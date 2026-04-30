北市聯醫推電子處方箋！掃QR CODE就能領藥 「領藥地圖」找藥局

今年起台北市立聯合醫院攜手北市藥師公會，正式推動電子處方箋試辦計畫，不僅讓民眾可以能在社區內就近領藥，同時解決民眾遺失紙本處方箋的問題，更內建APP提醒領藥功能。目前北市已有九個行政區、共六十幾間的藥局響應。

（北市聯醫提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕醫療智慧化勢不可擋，今（2026）年起台北市立聯合醫院攜手北市藥師公會，正式推動電子處方箋試辦計畫，不僅讓民眾可以能在社區內就近領藥，同時解決民眾遺失紙本處方箋的問題，更內建APP提醒領藥功能。目前北市已有9個行政區、共60幾間的藥局響應。

現行民眾看完醫生領到紙本處方箋後，第一個月用藥完畢後，可自行前往社區藥局領藥，不過遺失紙本處方箋往往成為一大問題。北市聯醫說明，導入「電子處方箋」計畫，只要符合開立處方箋的疾病都可以使用，民眾需「健保快易通APP」與「北市聯醫－雲端醫院APP」擇一下載，就醫後選擇電子處方箋，APP內會出現醫師開出的QR CODE，再拿到社區藥局即可領藥。

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北市聯醫表示，希望提升民眾使用體驗，在聯醫雲端醫院APP內推出「電子處方箋領藥地圖」，民眾完成門診後，可透過手機即時查詢鄰近合作藥局，選擇最便利的領藥地點並預約取藥時間，有效減少等候與往返時間，使整體領藥流程更加順暢便利。

衛生福利部中央健康保險署台北業務組組長李純馥表示，電子處方箋核心在於降低紙本依賴、提升領藥便利性與安全性，透過數位化機制，民眾可避免處方箋遺失風險，並能於就醫後以行動裝置查詢及預約領藥，實現「就近領藥」服務。

台北市藥師公會理事長尹岱智指出，電子處方箋已是不可逆的發展趨勢，目前已成功媒合九個行政區的藥局，未來將逐步擴展至台北市十二行政區，讓市民在住家附近即可完成領藥，初步已有六十幾家的社區藥局響應，同時感謝躍獅連鎖藥局的支持，預計將台北市四十餘家藥局分店系統升級，提供電子處方箋調劑，因此台北市十二行政區很快就會到位。

此外，藥劑部組主任吳淑娟指出，北市聯醫已累積完整實務經驗，逐步建立電子處方箋社區領藥標準作業流程（SOP），涵蓋處方開立、資料傳輸、藥局調劑及領藥服務等關鍵環節，可確保電子處方箋於不同場域穩定運作，並作為後續跨區推動的重要基礎，未來將在台北市穩定運作基礎上，逐步拓展至新北市，擴大服務量能。

聯醫雲端醫院APP內推出「電子處方箋領藥地圖」，民眾完成門診後，可透過手機即時查詢鄰近合作藥局。（北市聯醫提供）

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