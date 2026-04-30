五一前夕警訊！ 過勞不只傷身還傷心 醫揭3類型勞工身心危機

文案企劃、金融從業人員或需長時間專注的行政人員等「耗腦型」勞工，常見健忘、心悸、淺眠多夢與消化不良等問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕明天是五一勞動節，醫師觀察，許多上班族長期處在高壓與高負荷狀態，即便健檢正常，仍反覆出現疲勞、失眠與焦慮等不適。臨床以「爆肝型」、「耗腦型」、「勞力型」3類勞工最常見，身心早已失衡卻往往被忽視。

初鳴堂中醫診所醫師周宗翰指出，門診中常見患者主訴長期疲憊、肩頸僵硬、淺眠多夢或莫名焦慮，卻找不出明確器質性疾病。從中醫觀點來看，這類情形多屬「身、心、靈失衡」，與長期壓力與生活節奏失調密切相關。

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周宗翰說明，中醫強調「形神合一」，心理情緒與臟腑功能相互影響，依不同工作型態，常見可分為3種類型。首先是「爆肝型」勞工，多見於高壓管理職、長期熬夜的科技業或責任制工作者，常出現胸悶、脅肋脹痛、口乾口苦等症狀，情緒上易怒或低落，與肝氣鬱結、氣滯血瘀有關。

第2類為「耗腦型」勞工，包括文案企劃、金融從業人員或需長時間專注的行政人員，常見健忘、心悸、淺眠多夢與消化不良等問題。周宗翰指出，思慮過度易耗傷心血、損及脾氣，導致精神不濟與體力透支。

第3類為「勞力型」勞工，如建築業、物流搬運或長時間站立的服務業，常見腰膝痠軟、易疲倦、免疫力下降等狀況。中醫認為「腎為先天之本」，長期過度勞動恐傷及腎氣，影響身體修復能力。

內關穴位於手腕內側橫紋上兩寸（約三指寬），可安定心神，緩解心悸與職場焦慮。（資料照）

太衝穴位於足背腳趾縫間，能疏肝理氣，適合在被客戶或主管氣到頭痛時按摩。（資料照）

針對過勞帶來的身心不適，周宗翰提出3項調整建議：

首先，在身體層面可透過穴位按摩舒緩壓力，如按壓內關穴有助安定心神、緩解心悸，太衝穴可疏肝理氣，百會穴則有助提振精神。

其次，在飲食方面可適度透過藥膳調理，例如以薄荷、玫瑰花、紅棗及黃耆沖泡成茶飲，有助紓壓與補氣養血。

此外，他也建議每日安排短時間靜坐與腹式呼吸，讓神經系統獲得休息，有助改善長期處於緊繃狀態的身心。周宗翰強調，過勞並非單純「休息一下就好」，若長期出現疲勞且難以恢復，應及早尋求專業醫療評估與調理。

他提醒，勞工是社會運作的重要支柱，在追求工作表現之餘，更應重視自身健康。五一勞動節除了關注勞動條件，也應正視「健康權」，避免讓長期過勞累積成更嚴重的身心問題。

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