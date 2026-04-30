白沙屯香燈腳突發急性心肌梗塞 醫護團隊協力搶救一命

沈姓男子隨白沙屯媽祖進香，急性心肌梗塞倒下，送醫救回一命。（民眾提供）

〔記者歐素美／台中報導〕一名家住北部的 63歲沈姓香燈腳，日前與太太跟隨白沙屯媽祖徒步進香，原訂走8天7夜，不料，4月14日第3天接近凌晨3點時，騎腳踏車準備與家人會合時突然因急性心肌梗塞倒下，民眾發現立即尋求隨行進香的「童綜合醫療團」救援，夫妻檔王偉哲中級救護技術員與李宛蒨護理師發現沈男已無呼吸心跳，當下執行CPR與AED搶救，順利救回一命。

童綜合醫院表示，夫妻2人現場為沈男進行電擊1次，直至沈男送上救護車於車上又接受2次電擊及不間斷的CPR，7分鐘左右就送到童綜合醫院急診室，交由急診室醫護團隊進行搶救後，終於恢復呼吸心跳。

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沈姓男子透過了「童綜合醫療團」成功救援，圖為夫妻檔王偉哲中級救護技術員與李宛蒨護理師。（童綜合醫院提供）

沈男因急性心肌梗塞引發致命性心律不整及心臟驟停 （OHCA）狀況，經由童綜合醫院心臟外科主任吳清文進行葉克膜置放、配合心臟內科主任吳保宗進行心導管支架置放手術後，送加護病房照護，4月17日情況穩定，即出院返回北部家中休養。

沈男表示，很感謝白沙屯媽祖保佑，才能再這麼順利的渡過這次的生命難關，將再找機會回到白沙屯當面向媽祖上香感謝，也很謝謝童綜合醫療團及時救援，還有童綜合醫院醫護人員的治療與照顧。

童綜合醫院副院長吳肇鑫副表示，急性心肌梗塞不論年齡、性別或有無慢性病，隨時都可能發生。沈男很幸運在第一時間就被隨行進香的「童綜合醫療團」人員施以CPR與AED搶救治療，並送到醫院時立即由急診科、心臟內、外科接手進行治療，整個治療過程無縫接軌，宛如白沙屯媽祖疼惜跟隨祂進香的所有香燈腳，奇蹟又幸運地在急性心肌梗塞心臟驟停發生後，3天就能清醒康復平安出院！

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