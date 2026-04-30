台灣癌症治療30年大躍進 TJCC拚接軌國際、打造精準醫療

近年癌症治療快速演進，患者不只是延長壽命，更要提升生活品質，包括心理支持、復健與長期追蹤；情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣癌症醫療邁入重要里程碑，第30屆台灣癌症聯合年會（TJCC）登場，回顧近30年來從傳統化療一路走到精準醫療、免疫治療，甚至AI與細胞治療的發展歷程。前中華民國婦癌醫學會理事長趙灌中表示，TJCC不只是學術交流平台，更是推動台灣癌症治療進步的重要引擎。

TJCC最早於1996年由中華民國癌症醫學會發起，並結合中華民國放射腫瘤學會與中華民國婦癌醫學會共同舉辦。隨後陸續有多個專科學會加入，形成跨領域合作的「聯合主辦」模式，每年輪流承辦，讓不同癌症領域專家能共同討論治療趨勢。

請繼續往下閱讀...

回顧發展歷程，2008年起標靶藥物成為研究主流，2018年免疫治療（PD-1/PD-L1）崛起，2019年開始導入數位病理與大數據分析，推動精準醫療。即使2020年遇上COVID-19疫情停辦實體會議，2021年仍以線上形式延續交流，展現醫界韌性。

近年癌症治療快速演進，2023年聚焦抗體藥物複合體（ADC）與液態切片，2025年則以AI醫療與CAR-T細胞治療為主軸。趙灌中指出，今年第30屆年會更進一步，從過去討論AI潛力，走向實際應用，例如AI輔助診斷與生成式AI在癌症管理的案例，已逐步落地。

此外，隨著次世代基因定序（NGS）於2024年納入健保，今年年會也帶來大量「真實世界數據」分析，幫助醫師了解實際臨床效果。另一大亮點則是「癌症生存者照護」，強調患者不只是延長壽命，更要提升生活品質，包括心理支持、復健與長期追蹤。

TJCC也扮演政策推動角色，許多健保給付調整與醫療制度討論，常在年會中形成共識。同時透過「年輕研究者獎」，鼓勵新生代醫師投入研究，讓癌症醫療持續進步。

面對未來，衛福部正推動乳癌照護品質提升計畫，朝「論質計酬」發展，並導入病人回報結果（ePRO）電子化評估。專家認為，如何建立符合台灣本土的評估系統，將是下一階段癌症醫療的重要課題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法