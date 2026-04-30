研究：抗澱粉樣蛋白藥物 或對阿茲海默症患者無益

研究發現，清除澱粉樣蛋白可能不會為阿茲海默症患者帶來顯著改善。圖為阿茲海默症掃描圖。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕義大利1項系統性回顧研究對人類對阿茲海默症認知提出質疑，稱清除澱粉樣蛋白可能不會為患者帶來顯著改善。此研究發表在《Cochrane系統性回顧資料庫》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，β-澱粉樣蛋白是1種會在阿茲海默症患者大腦中積聚的蛋白質，通常在症狀出現之前就會發生。雖然這種積聚長期以來一直與該疾病相關，但其在疾病進展中的確切作用仍不清楚。許多治療方法旨在用藥物清除該蛋白質，認為可以延緩或阻止認知能力的下降。

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但義大利IRCCS神經科學研究所的研究團隊進行回顧研究後發現，抗澱粉樣蛋白藥物可以清除澱粉樣斑塊，不過該改變似乎並未轉化為患者明顯的臨床效益。同時這些治療可能會增加腦水腫和腦出血的風險。

該研究分析了涉及20342名參與者的17項臨床實驗，這些實驗主要針對患有輕度認知障礙或阿茲海默症早期的患者。分析結果顯示，藥物對認知能力下降或失智症的嚴重程度幾乎沒有影響。任何測量到的效應都微乎其微，不符合公認的臨床改善標準。

分析也發現，服用這些藥物的患者腦腫脹和出血風險增加。在許多情況下，這些問題是透過影像學掃描所發現，並且沒有明顯的症狀。但由於不同實驗中的症狀報告存在差異，因此長期影響仍不確定。

該研究的主要作者、IRCCS神經科學研究所神經學家兼流行病學家諾尼諾（Francesco Nonino）表示，研究表明藥物對患者沒有實質的改善，藥物沒有臨床意義上的療效。

諾尼諾指出，雖然早期實驗顯示出統計學上顯著的結果，但區分統計學意義和臨床相關性至關重要。實驗中發現統計學上的顯著結果，但這些結果並不能轉化為患者有意義的臨床改善。

研究團隊聲稱，繼續靶向β-澱粉樣蛋白不太可能為阿茲海默症患者帶來明顯的益處，建議將注意力轉移到其他生物學機制，探索其他途徑幫助患者對抗疾病。

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