健康網》巴菲特長壽引熱議！ 醫警：人生目標感≠健康免死金牌

研究指出，擁有人生目標感者長期死亡風險較低。而95歲的巴菲特長年吃速食且充滿目的感。醫師王思恒強調，飲食控制仍重要，一旦出現三高，再多的目標感也無法幫助降血糖。（資料照，歐新社）

〔健康頻道／綜合報導〕95歲的「股神」巴菲特長年吃速食、一天喝多罐可樂，顛覆大眾對健康飲食的想像。一項研究指出，影響長壽的關鍵不只吃什麼，而是是否擁有「人生目標感」，可能比擁有生活滿意度更具保護效果。然而，恆新復健科診所醫師王思恒強調，飲食控制仍然重要，「如果民眾已出現三高，再多的目的感也無法幫助你降血糖」！

巴菲特一天5罐可樂，幾十年如一日，這樣的生活方式，讓重視健康飲食的人感到困惑。王思恒於臉書粉專發文分享，巴菲特今年95歲，每天早上去麥當勞買1份蛋餅或培根起司堡，用一罐可口可樂配著吃，回到辦公室，桌上還放著薯片和醃製小黃瓜。他查過精算表，6歲孩子的死亡率最低，所以決定照6歲小孩的方式吃東西。他每都迫不及待想工作。

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一篇2024年發表在《心理學與老化》的研究，可能提供不同的角度。研究追蹤近6000名美國成年人長達23年，分析「生活滿意度」與「人生目標感」對壽命的影響，結果顯示，在控制年齡、性別、慢性病與生活習慣後，人生目標感較高者，死亡風險平均降低約7%。

王思恒說明，相較之下，單純「對生活感到滿意」的影響力則較有限。研究指出，有明確目標的人，往往更願意維持健康行為，也較容易建立穩定的生活節奏與社交關係，這兩者都是長壽的保護因子。

回到巴菲特身上，王思恒提到，巴菲特每天去辦公室，不是因為需要錢，是因為他覺得自己的工作是世界上最有趣的事。他說：「每天早上跳下床，就因為迫不及待想去工作，95歲還是一樣。」即使是如此，王思恒仍警告，飲食控制還是很重要，如果你已經出現三高，再多的目的感也無法幫助你降血糖。

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