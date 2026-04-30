健康網》張宇「僵直性聲音痙攣」擾20年 醫：發聲困難如被掐喉

歌壇資深唱將張宇20多年來飽受僵直性聲音痙攣所苦。（記者胡舜翔攝）

〔健康頻道／綜合報導〕歌壇資深唱將張宇今（30）天迎來59歲生日，音樂才女老婆十一郎在社群吐露老公消失8年除忙於照料癌後的父親，到最後送別父親，更承受20多年來飽受僵直性聲音痙攣（spasmodic dysphonia）之苦，對於這麼熱愛唱歌的人來說，實在折磨。亞東醫院耳鼻喉部醫師王棨德曾表示，聲帶痙攣屬於特殊神經肌肉系統障礙，最明顯症狀是發聲困難，如同被人掐住脖子。治療上使用自律神經及肌肉放鬆藥物、施打肉毒桿菌，均有助控制這類難纏疾病。

據報導，十一郎表示，常常替老公委屈，這麼熱愛唱歌的人，20幾年卻一直受僵直性聲音痙攣所苦，到處尋醫，不管中醫、西醫、靈療，只要有人給一線希望就去，卻仍然無法徹底解決這個問題。

請繼續往下閱讀...

王棨德曾於官網「Dr. Voice」發文指出，聲帶痙攣與顫抖都是屬於特殊的神經肌肉系統障礙。其中聲帶痙攣（spasmodic dysphonia）常見於40-50歲中年族群，以女性較多，佔70%，最明顯的症狀是發聲困難，出聲時會感到喉嚨很緊，好像有人掐住脖子，需要非常用力才能擠出聲音，尤其是母音「一」或「ㄟ」的最難發出，說話也時常出現不自主、無預期的地突然中斷。

王棨德進一步說明，聲帶顫抖（tremor）則較常見於60-70歲年紀較長的患者，女性佔90%。這類患者除了說話時會出現不自主地顫抖，患者也常有臉部、身體、口腔咽喉肌肉或是手腳肌肉不自主顫抖之現象。由這兩類的病症在嗓音異常的患者較為少見，因此有不少患者都是輾轉求醫多次後，才能做出正確的診斷。

王棨德表示，這類疾病的治療第一線，可開立自律神經及肌肉放鬆藥物，並搭配一段時間的嗓音治療。對於保守療法無效的患者，則建議接受肉毒桿菌素注射，直接放鬆過度緊繃之肌肉。目前國內外施打肉毒桿菌素治療聲帶痙攣與顫抖已經是黃金治療標準，安全性與成效均有數十年的經驗背書，患者只需尋求有經驗的醫師與設備齊全的院所接受定期注射，即可有效控制這類難纏的疾病。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法