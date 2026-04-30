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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

聽力一夕「消失」！彰化男誤當感冒 竟是耳中風險失聰

2026/04/30 13:29

60歲張男罹患俗稱「耳中風」的突發性耳聾，緊急透過高壓氧輔助治療，終於搶回聽力。（彰化醫院提供）

60歲張男罹患俗稱「耳中風」的突發性耳聾，緊急透過高壓氧輔助治療，終於搶回聽力。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕60歲張姓男子長期處於高分貝的工作環境，近日突感單側耳朵聽力下降，伴隨悶塞感或耳鳴，以為只是睡眠不足或感冒未癒，結果到院檢查，竟是俗稱耳中風的突發性耳聾，最後緊急住院，並以藥物及密集的高壓氧、中醫針灸等方式合併治療2週，終於完全恢復聽力。

張男表示，他經營塑膠射出工廠逾30年，長期處於約80分貝的工作環境中。日前早晨起床，突然感到頭暈，左耳彷彿被水塞住般悶塞且聽不清楚，同時伴隨耳鳴，起初他以為只是近期業績壓力過大、睡眠品質不佳所引起的感冒症狀，認為過幾天便會自行痊癒，但左耳聽力越來越不好，他才驚覺事態嚴重，緊急就醫。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方指出，張男長期處於吵雜的工作環境，可能會造成高音頻聽力的退化，而這種突然發生的聽力喪失絕對不是小毛病，而是必須搶時間治療的急症，若錯過發病後一週的黃金治療期，約有三分之一患者可能永久失去聽力。

許嘉方說，針對張男的情況，醫療團隊隨即安排住院檢查，透過核磁共振與抽血排除腦部病變與神經瘤後，立即啟動「雞尾酒療法」，包括高劑量類固醇與維生素B群治療，並在兩週內做了11次高壓氧，同時以中醫針灸進行穴位刺激，疏通經絡，最終聽力順利恢復。

彰化醫院高壓氧中心主任蔡卓榮指出，高壓氧已被多項國際研究證實可作為輔助治療，透過高濃度氧氣提升血氧，幫助突破內耳微血管阻礙，促進受損組織修復。不過治療時機相當關鍵，越早介入效果越好。

許嘉方表示，耳中風好發於40至60歲族群，但近年有年輕化趨勢，多為單側發作，推測與長期壓力、睡眠不足、免疫失調、血液循環障礙及病毒感染等有關。他提醒，若突然出現單側聽力下降、耳悶塞感或耳鳴，千萬不要以為是暫時性疲勞或感冒，應儘速就醫耳鼻喉科，以免錯失黃金治療時機。

張男表示，他長期處於約80分貝的工作環境，日前左耳突感悶塞，以為感冒， 檢查後竟是「耳中風」。（彰化醫院提供）

張男表示，他長期處於約80分貝的工作環境，日前左耳突感悶塞，以為感冒， 檢查後竟是「耳中風」。（彰化醫院提供）

張男在兩週內做了11次高壓氧，同時以中醫針灸進行穴位刺激，疏通經絡，最終聽力順利恢復。（彰化醫院提供）

張男在兩週內做了11次高壓氧，同時以中醫針灸進行穴位刺激，疏通經絡，最終聽力順利恢復。（彰化醫院提供）

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方提醒，若突然出現單側聽力下降、耳悶塞感或耳鳴，應儘速就醫，以免錯失黃金治療時機。（彰化醫院提供）

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方提醒，若突然出現單側聽力下降、耳悶塞感或耳鳴，應儘速就醫，以免錯失黃金治療時機。（彰化醫院提供）

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