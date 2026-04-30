44歲抗癌鬥士花2個月完成地藏王菩薩畫作 一圓畫展夢

癌末病人周宜祥在彰濱秀傳醫院畫廊開展，這也是該院首次展出患者的個展。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「如果有一天能在醫院畫廊展出就好了？」這是44歲周宜祥的人生願望，今年初被彰濱秀傳醫院診斷出肺癌末期後，安寧共照團隊馬上安排畫展事宜，周宜祥也立即提筆，只花了2個月時間就完成地藏王菩薩的鉛筆畫創作，完成生命的夢想。

家住彰化縣伸港鄉的周宜祥，從小就喜歡畫畫，就算是從事清潔工作，父親都支持他進入社區大學繼續學畫，他因為曾陪著父親就醫，看到彰濱秀傳醫院有畫廊，當下就許願說，人生有兩個夢想，一是環遊世界，另一個是希望有一天能夠在醫院辦畫展！

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周宜祥原本跟妻子計畫要環遊世界，但因為背部劇痛去看醫生，才發現竟是肺癌末期，粉碎了他的環遊世界夢想，醫院團隊決定幫他籌畫個人創作展，幫他圓夢。周宜祥找出家中多年來的創作，並隨即提筆再畫了一幅地藏王菩薩，他表示，如果按照平常速度，應該要畫上4個多月，這次為了畫展，只畫了2個月時間就完成了。

彰濱秀傳醫院今天（30日）為「畫家常，夢飛祥」畫展揭幕，秀傳癌症醫院張正雄院長表示，這是彰濱秀傳醫院畫廊首見為患者創作舉辦展覽，這不只是一檔畫展，更是生命的傳承，讓安寧照護中，不讓人生留下遺憾。周宜祥指出，兒時畫畫常常不被同學朋友認同，如今人生如願開畫展，也希望展現正能量，帶給更多病友對抗病魔的力量。

肺癌患者周宜祥只花了2個月就完成地藏王菩薩的鉛筆畫作。（記者劉曉欣攝）

肺癌患者周宜祥在彰濱秀傳醫院團隊的支持下，開辦人生首檔畫展，並馬上畫了地藏王菩薩鉛筆畫。（記者劉曉欣攝）

肺癌患者周宜祥在彰濱秀傳醫院團隊的支持下，開辦人生首檔畫展，並馬上畫了地藏王菩薩鉛筆畫。（記者劉曉欣攝）

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