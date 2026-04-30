2個月狂瘦10公斤險昏倒！醫：瘦太快恐讓身體「強制關機」

高雄初日診所減重醫師劉曜增表示，長期能量不足可能導致甲狀腺功能下降、壓力荷爾蒙上升、骨質流失，甚至引發心血管問題，如心跳過緩、姿勢性低血壓與血脂異常，嚴重時恐危及生命；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕夏天將至，不少民眾急著減重迎接短袖季，不過醫師提醒，過度追求短時間瘦身，恐對身體造成嚴重負擔。臨床曾有患者在短短2個月內狂瘦10公斤，卻在運動時，眼前發黑、險些昏倒，背後恐已踩到身體能量失衡的紅線。

高雄初日診所減重醫師劉曜增表示，曾遇過1名30多歲女性上班族，為了婚禮時，能穿上小一號婚紗，長期嚴格控制飲食熱量，下班後仍進行飛輪或慢跑1小時。雖然體重快速下降，但隨之出現月經不規則、掉髮、情緒不穩、容易畏寒與反覆感冒等狀況，甚至在一次訓練中出現胸悶、心悸與視線模糊，差點昏厥。

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劉曜增指出，這類情況不只是低血糖，而是可能出現「運動中相對能量缺乏（Relative Energy Deficiency in Sport, REDs）」，也就是當身體攝取熱量扣除運動消耗後，剩餘能量不足以維持心跳、呼吸與荷爾蒙分泌等基本運作，身體便會啟動保護機制，關閉部分非必要功能。

他說，長期能量不足可能導致甲狀腺功能下降、壓力荷爾蒙上升、骨質流失，甚至引發心血管問題，如心跳過緩、姿勢性低血壓與血脂異常，嚴重時恐危及生命。

過去此類狀況多見於職業運動員，但國際研究已指出，一般民眾在高活動量下若未正常進食，或運動後刻意不補充營養，也可能在不知不覺中出現類似問題。

此外，有研究追蹤減重競賽選手長達6年發現，即使部分人後續復胖，其基礎代謝率仍未恢復，平均每日降低約500大卡，代表未來需要更嚴格控制飲食或增加運動量，才能維持體重。

為避免減重變成「代謝負債」，劉曜增建議，首先應維持飲食均衡，而非一味壓低熱量，可參考「211餐盤」原則，確保蔬菜、蛋白質與全穀類攝取；其次，運動應量力而為，避免在能量攝取不足時進行高強度訓練，並建議運動後30分鐘內補充碳水化合物與蛋白質，幫助恢復；最後，減重應尋求醫師與營養師評估與追蹤，建立可長期維持的健康模式。

劉曜增強調，減重關鍵不在速度，而在於能否長期維持。唯有在穩定能量供應與規律生活下，才能真正達到健康體態，同時降低復胖與代謝失衡風險。

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