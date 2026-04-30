43歲男重達150公斤！新減重手術甩肉50公斤

一般外科醫師吳嘉浤說明SASI手術。（嘉義基督教醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕43歲余姓男子1年多前體重高達150公斤，身高168公分的他，因肥胖合併糖尿病、睡眠呼吸中止症、高血脂及痛風，日常生活大受影響，2024年12月經醫師評估建議，接受「單接口袖狀胃切除迴腸繞道手術（SASI）」，今年4月、術後1年半，體重降至93公斤，減重幅度近4成，已不用再用糖尿病藥物，健康與生活品質明顯提升。

嘉義基督教醫院一般外科醫師吳嘉浤表示，余姓患者體重曾達150公斤、BMI達53，2024年12月手術，術後9個月體重降至109公斤、BMI35.8，糖化血色素由8.1降至4.7，今年4月體重降至93公斤。

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他表示，SASI近年成為減重手術新選擇，結合傳統縮胃與胃繞道手術的優點，只需一個腸胃吻合口，手術時間較短且風險較低，能讓食物經由胃腸吻合口快速進入迴腸，提升血液腸泌素之濃度，促進腸泌素分泌，帶來飽足感。

吳嘉浤說，研究顯示，SASI不僅有效減重，還能減少傳統縮胃手術後胃食道逆流症狀。國際醫學文獻也指出，患者術後平均1年可減少40%體重，且可維持至5年不復胖，合併糖尿病的改善率達9成。

吳嘉浤說，此手術是近10年才被改良運用，10年的長期成效數據尚未發表，但5年中期追蹤成果對代謝症候群治療成效突出，符合條件者可申請健保給付；不過患者仍需配合飲食控制與規律運動，才能達到最佳療效，呼籲民眾尋求專業評估，選擇合適的治療方式。

袖狀胃切除情形。（嘉義基督教醫院提供）

余姓患者體重曾達150公斤。（嘉義基督教醫院提供）

余姓患者透過SASI手術甩肉50公斤。（嘉義基督教醫院提供）

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