健康網》影帝周潤發70歲仍跑步！ 醫警7類人不適合慢跑恐有風險

70歲影帝周潤發（左）仍跑步。（資料照，翻攝自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕70歲金馬影帝周潤發熱愛跑步，他最近在北角東岸板道跑步時與民眾在偶遇，港民發文曝光後隨即引熱議，不少人讚嘆周潤發堅持跑步的驚人毅力。根據東元綜合醫院衛教資料則提醒，不適合的人千萬不要跑步，包括有心臟病、高血壓、感冒、身心疲倦、睡眠不足、下肢退化性關節炎、腰部頸部椎間盤突出嚴重者等族群，同時，不求極速也不要太強調超越極限，只要達到中等的運動強度即可，才是健康慢跑。

港民發文曝光後，隨即在網路引起熱議，不少人大讚「發哥好型」，其親民、自律的形象深入民心。

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跑步是否有應該注意的地方？東元綜合醫院衛教資料表示，研究顯示，輕鬆的慢跑運動能增強心肺功能、增加肌肉骨骼強度、消耗多餘熱量、改善睡眠品質、增加自信心、降低焦慮與憂鬱，促使心靈健康。但在這麼多促進身心健康的優點下，美國也有研究報告指出，不只是不跑步的人，死亡率比較高，慢跑過量的人，也會增加早死風險。

東元綜合醫院表示，不適合慢跑運動者有下列族群，提供民眾參考：

1.有心臟病、高血壓之病人，欲慢跑必須先請教醫師。

2.感冒之病人。

3.身心疲倦、睡眠不足者。

4.罹患下肢退化性關節炎。

5.腰部頸部椎間盤突出嚴重者。

6.飯後1~2小時內。

7.跑時出現了不舒服反應，如胸悶、胸痛、喘不過氣、受傷等症狀時都應立即停止，必要時馬上就醫。

東元綜合醫院表示，身體狀況不佳、體能不好或本身有疾病者，在未接受治療、聽取醫生建議前，除了有可能因為進行慢跑而造成肌肉抽筋等運動傷害，或引發其他病痛外，甚至有可能造成一些內科疾病的併發症。以心臟病患者為例，若運動前未了解適合自己的運動強度，就有可能因為過度而引發心肌缺氧、心律不整、或其他併發症，危害自己健康，因此，慢跑雖然是個很好的運動，但慢跑並不是唯一增進體能的方式，也並非每個人都適合，必須在了解自己狀態後，選擇適合的方式才是上策。

東元綜合醫院提醒，因為每個人的年紀不同，想選擇慢跑作為健身運動的人都必須注意，除了不求極速也不要太強調超越極限，只要達到中等的運動強度即可， 這樣才是健康的慢跑。何謂中等的運動強度？中等的運動強度就是當您在進行慢跑時，感覺有點累又不會太累，有點喘又不會太喘，可以講話但又講的不順，這樣的強度，一般人應該可以接受。

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