弘道長者肌力支持計畫 日常運動守護高齡行動力

長輩參與弘道社區外展活動，重拾對運動的熱情，也學會在日常中用簡單運動維持肌力與活力。（弘道老人福利基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕衛福部113年十大死因排行中，跌倒（落）是事故傷害的第二大死因，國民健康署也曾調查，每12名長輩就有1人曾因跌倒就醫，弘道老人福利基金會今（30日）指出，隨年齡增長與肌力流失，跌倒風險亦增加，故推動「長者肌力支持計畫」，協助長輩在日常生活中照顧肌力與維持行動力，降低意外或其他疾病發生。

弘道指出，86歲金慈蓮每天早上都與朋友相約國小運動，多年維持，但有次因盤腿太久、起身跌倒，致左邊髖關節受傷，開刀後多以輪椅代步，也因害怕再跌倒而減少外出與運動，後來有次經過西松公園，看見許多長輩坐著輪椅跟體適能教練舉手、抬腿，便主動加入，重拾運動熱情。

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弘道社區外展活動除了以伸展、運動外，體適能教練也帶動外籍看護陪伴長輩運動，以簡單的道具營造運動的趣味性，提升長輩的興趣與參與度。（弘道老人福利基金會提供）

72歲的素娟雖自幼患小兒麻痺，但仍喜歡外出活動，多年前因不慎跌倒開始以輪椅代步，才發現年紀漸長與肌力退化，對生活帶來影響，因此只要天氣好就會與外籍看護到西松公園參加運動課，她表示，年紀會帶來體力、肌力與認知退化，所以堅持體力允許，一定要走出家門，養成規律運動也保有樂觀心態與健康體態。

弘道台北服務處的西松日間照顧中心表示，2015年起推動「社區失能老人外展服務」，將運動課程帶入社區，每週固定於週二、三、四上午，分別在民有區民活動中心前、寶清公園及西松公園，由教練帶領長者體適能運動，讓行動不便或由外籍看護照顧的輪椅長輩，也能就近參與，建立規律運動，延緩退化與提升體力。

弘道台北服務處更透過「長者肌力支持計畫」，以體適能課程、肌力檢測與營養餐食的檢視、延緩退化知識宣廣等方式，逐步建立高齡長輩對肌少症的認識與預防，更鼓勵家人用陪伴與鼓勵，延續長輩的行動力，盼眾人一起關注長輩的肌力議題、響應支持該計畫。

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