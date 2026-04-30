健康幣規劃曝光！沈靜芬：首波18歲以上 癌篩、疫苗納入積分

國民健康署署長沈靜芬表示，健康幣持續規劃中，初步規劃第一階段將以18歲以上成人為優先對象，並將癌症篩檢與疫苗接種等健康行為納入積分項目，鼓勵民眾參與健康管理。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕國民健康署持績規劃「健康幣」政策，署長沈靜芬今天表示，衛福部本週已由部長石崇良親自召開專家諮詢會議，針對制度設計與推動方向進行討論，初步規劃第一階段將以18歲以上成人為優先對象，並將癌症篩檢與疫苗接種等健康行為納入積分項目，鼓勵民眾參與健康管理。

沈靜芬指出，「健康幣」目前仍在積極規劃階段，會中已就部分關鍵方向作出初步決策，包括首波推動對象與積分累積項目。現階段規劃，民眾可透過成人預防保健服務、B、C型肝炎篩檢、癌症篩檢及疫苗接種等行為累積健康幣積分；此外，首次加入系統、登入帳號或填寫生活型態問卷，也將納入積分設計。

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在系統建置方面，沈靜芬說明，健康幣運作涉及多項資料串接，包含成人健檢與癌症篩檢等資料，須與健保資料庫進行介接，才能確認民眾是否完成相關健康行為並計算對應積分。目前相關作業仍在整合階段，涵蓋資料介接、資訊安全及技術測試等面向。

她進一步指出，中央健康保險署已在「健康存摺」規劃健康幣專區，未來民眾可透過該平台查詢個人累積的健康幣點數及符合條件的健康行為；同時，國健署也規劃將健康幣功能與「Health Go」App進行串接，讓不同平台間資訊得以整合。

此外，國健署也正與外部企業洽談合作機制。沈靜芬表示，不少企業已有自建健康管理App，若能與政府系統串聯，有助擴大健康幣應用場域，提升民眾參與意願。

沈靜芬強調，目前重點仍在完成資料串接與系統整合，包括跨平台介接與資安控管等技術面作業，待相關基礎建設完善後，將再推動制度上線相關作業，期望透過制度設計，引導民眾落實預防保健行為，強化整體健康促進效益。

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