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健康 > 心理精神

母親節不快樂？ 當媽壓力大到自律神經失調 別忘向身心科求救

2026/04/30 10:45

身心內科主治醫師林奕萱提醒，當身體不適卻找不出病因時，可求助身心科找出問題的根源。（阮綜合提供）

身心內科主治醫師林奕萱提醒，當身體不適卻找不出病因時，可求助身心科找出問題的根源。（阮綜合提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕母親節將至，但有不少女性結婚、當了人母後，反而過得不快樂，甚至出現心悸、胸悶、腸胃不適等自律神經失調的症狀，身心科醫師提醒，別輕忽這些身體的求救訊號，透過專業人員的協助，也能重新找回幸福感。

阮綜合身心內科主治醫師林奕萱分享，47歲育有2女1子的A女士，因為長期失眠、頭痛前來門診多次，就醫半年後才有勇氣說出「我很後悔…」這句隱藏著家庭中極其深沉的傷痕，細問才說出遭受性侵經歷及長年的家暴、冷暴力，可能是導致她出現各種自律神經失調等身心症狀的原因。

另一名38歲未婚C小姐因為常做惡夢、容易驚醒，且醒來後難再入睡，因睡眠困難而就診。林奕萱說，經過幾次門診後，她才隱晦說出對於小學一年級就離開的媽媽有著極複雜的感情，對於從小寄人籬下、身兼母職照顧弟妹也有著難以言喻的苦楚，每年母親節前後，心裡尤其不好過。

林奕萱表示，多數患者最初求診的原因經常主訴各種身體不適，包括睡眠障礙、頻繁真實的惡夢、胸悶、喘不過氣，或腸胃道不適、便秘、心悸、莫名冒冷汗等，但卻無法檢查出明確的器官或組織上的病變，這種現象經常被俗稱為「自律神經失調」，經常是長期壓力和情緒困擾交織之下，所出現的各種身心症狀。

林奕萱強調，有些女性或許受限於傳統觀念或情緒勒索，被動承接社會對母親或妻子的角色與期待，在「母愛天生」、「擁有孩子人生才完整」、「傳宗接代是女性天職」的價值觀，使得「後悔成為人母」變成不可說的秘密，壓抑的情緒悄然滋長，成為了身心的沉重負擔。

林奕萱鼓勵女性在內心痛苦時主動尋求身心專業人員的協助，如此才能真正從傳統觀念的壓抑中釋放出來，在母親與妻子的角色之外，找回屬於自己作為獨立個體的身心主權，走向那份久違的心理平靜與健康。

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