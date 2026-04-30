算算看準不準！醫10年研究揭「公式」 能算GG大小

有醫師過去曾分享，在耗費十年時間研究後，得出一條可輕易算出「男生陰莖」長度的公式，不過在臉書社團「爆廢1公社」可看到網友紛紛提出質疑。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕有醫師過去曾分享，在耗費十年時間研究後，得出一條可輕易算出「男生陰莖」長度的公式，不過這項說法近日再度引發網友熱議，不少網友紛紛直呼「不準」。

綜合媒體報導，泌尿科醫師簡邦平多年前曾分享「男生陰莖長度預測公式」，在耗費十年時間研究後，得出計算台灣男人陰莖勃起長公式為：〔7.41+（身高 x 0.06）〕x 0.65。衛福部「台灣ｅ院」醫療諮詢網頁上也查得到；近日這項說法再度被網友拿出來討論。

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在臉書社團「爆廢1公社」可看到網友紛紛質疑「不準，我有看過身高185的，結果8.5CM」、「同身高就都是統一尺寸？？這醫生是庸醫吧」、「不準，怎麼可能」、「這公式根本不準」、「幫男友算…超不準」，有人更直言「我認為不準，雞雞跟身高沒有絕對關係，跟成長期胖瘦和營養和穿衣習慣才有關係」、「小的用公式算，大的另外算」、「一堆身高180被女生認證三公分的怎麼說」。

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