自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

醫界喊三班護病比採「全年全班」基準 護理界憂「政策倒退」

2026/04/29 21:36

7大醫界團體呼籲三班護病比應採「全年全班」為均值基準，並納入「疾病嚴重度」差異化管理。（圖為新光醫院提供）

7大醫界團體呼籲三班護病比應採「全年全班」為均值基準，並納入「疾病嚴重度」差異化管理。（圖為新光醫院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕三班護病比入法相關修正條文預計年底前預告，7大醫事團體建議應以「全年全班」為均值基準，但護理師公會全聯會強調，白班、小夜班、大夜班的負荷與風險不同，以全年、全班計算，恐掩蓋夜班與高負荷時段的真實壓力，失去改革意義，形同讓三班護病比政策倒退。

衛福部擬成立「醫事人力優化研議推動小組」，並將三班護病比入法及相關配套列為首項討論重點，預計最快6月會召開第1次會議。衛福部長石崇良指出，目前規劃調整「醫療機構設置標準」內容，將原本的「全日護病比」改為「三班護病比」，且今年年底前會預告，罰則則回歸「醫療法」規範。

對於相關法規條文調整，7大醫事團體發布聲明指出，支持三班護病比入法方向，但也呼籲政府應優先落實「護理人力政策整備12項策略計畫」，並確保醫院有足夠資源改善待遇，且應維持「鼓勵優於處罰」原則，護病比則應以「全年全班」為均值基準，並納入「疾病嚴重度」差異化管理。

然而，護理師公會全聯會理事長陳麗琴強調，護理界支持三班護病比入法，但不能接受「口頭支持、實質稀釋」，7大醫界團體所提「全年全班」若將白班、小夜班、大夜班，以及平日、假日、尖峰、離峰全部攤平，恐掩蓋護理人員在第一線面臨的真實情況，僅是把過去的全日平均護病比，重新包裝一次。

陳麗琴說，護理界要的是每一班都有安全底線，不是年底算起來平均好看，病人不是平均數字、護理人員也不是全年平均後才會過勞，夜班的人力不足更不會因為白班比較多人就變得安全。

另針對7大醫界團體希望對「不可抗力」導致短期人力波動時有合理緩衝期。陳麗琴認為，遇重大疫情、天然災害、重大突發事件可有例外處理與合理彈性，但護理界絕不同意將常態性缺工、待遇不足、留任不力、排班管理問題等包裝為不可抗力，「這些不是不可抗力，而是三班護病比必須入法的原因。」

陳麗琴說，護理界可以接受政策需要合理緩衝期，也支持政府在緩衝期間同步完成健保支付、人力回補、夜班獎勵、住院整合照護、智慧科技減負、資訊公開與稽核監測機制，但緩衝期必須是改革期，不是空窗期，配套也不應淪為延後改革的藉口，甚至讓標準倒退。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中