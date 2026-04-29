醫界喊三班護病比採「全年全班」基準 護理界憂「政策倒退」

7大醫界團體呼籲三班護病比應採「全年全班」為均值基準，並納入「疾病嚴重度」差異化管理。（圖為新光醫院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕三班護病比入法相關修正條文預計年底前預告，7大醫事團體建議應以「全年全班」為均值基準，但護理師公會全聯會強調，白班、小夜班、大夜班的負荷與風險不同，以全年、全班計算，恐掩蓋夜班與高負荷時段的真實壓力，失去改革意義，形同讓三班護病比政策倒退。

衛福部擬成立「醫事人力優化研議推動小組」，並將三班護病比入法及相關配套列為首項討論重點，預計最快6月會召開第1次會議。衛福部長石崇良指出，目前規劃調整「醫療機構設置標準」內容，將原本的「全日護病比」改為「三班護病比」，且今年年底前會預告，罰則則回歸「醫療法」規範。

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對於相關法規條文調整，7大醫事團體發布聲明指出，支持三班護病比入法方向，但也呼籲政府應優先落實「護理人力政策整備12項策略計畫」，並確保醫院有足夠資源改善待遇，且應維持「鼓勵優於處罰」原則，護病比則應以「全年全班」為均值基準，並納入「疾病嚴重度」差異化管理。

然而，護理師公會全聯會理事長陳麗琴強調，護理界支持三班護病比入法，但不能接受「口頭支持、實質稀釋」，7大醫界團體所提「全年全班」若將白班、小夜班、大夜班，以及平日、假日、尖峰、離峰全部攤平，恐掩蓋護理人員在第一線面臨的真實情況，僅是把過去的全日平均護病比，重新包裝一次。

陳麗琴說，護理界要的是每一班都有安全底線，不是年底算起來平均好看，病人不是平均數字、護理人員也不是全年平均後才會過勞，夜班的人力不足更不會因為白班比較多人就變得安全。

另針對7大醫界團體希望對「不可抗力」導致短期人力波動時有合理緩衝期。陳麗琴認為，遇重大疫情、天然災害、重大突發事件可有例外處理與合理彈性，但護理界絕不同意將常態性缺工、待遇不足、留任不力、排班管理問題等包裝為不可抗力，「這些不是不可抗力，而是三班護病比必須入法的原因。」

陳麗琴說，護理界可以接受政策需要合理緩衝期，也支持政府在緩衝期間同步完成健保支付、人力回補、夜班獎勵、住院整合照護、智慧科技減負、資訊公開與稽核監測機制，但緩衝期必須是改革期，不是空窗期，配套也不應淪為延後改革的藉口，甚至讓標準倒退。

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