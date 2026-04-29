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申請消除C肝認證後首度參與WHA 石崇良揭3大重點議題

2026/04/29 20:20

石崇良指出，不論美國退出與否，WHA仍是公衛與醫療的重要國際平台，我國今年仍會積極參與。（記者林志怡攝）

石崇良指出，不論美國退出與否，WHA仍是公衛與醫療的重要國際平台，我國今年仍會積極參與。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕世界衛生大會（WHA）將於5月登場，但今年面臨美國退出、中國主導的情勢，衛福部長石崇良坦言，挑戰一直都在，但這次是我國消除C型肝炎後，首度參與WHA，仍會積極參與會議，並預計舉辦3場周邊論壇，除消除C肝的經驗外，也會分享癌症、智慧醫療等議題。

石崇良指出，不論美國退出與否，WHA仍是公衛與醫療的重要國際平台，很多重要議題都會透過會議活動進行討論與發布，因此今年我國仍會積極參與相關活動。

面對今年中國主導WHA的情勢，外界擔憂恐打壓我國國際參與空間，石崇良說：「惡鄰居又沒有搬走，挑戰還是一樣，我們會儘可能透過理念相近國家來尋求機會。」

石崇良也提到，今年衛福部也會與外交部合辦醫療展，預計舉辦3場周邊論壇，議題包括C型肝炎防治、癌症、智慧醫療等，且今年是我國提前完成消除C型肝炎的目標並提出申請後第一次參與WHA活動，這次活動中也會重點分享相關經驗與成果。

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