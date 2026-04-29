家長別怕 柳營奇美醫院兒科醫：4至6個月嬰兒就可嘗試副食品探索世界

只要是手能抓取食物吃，嬰兒副食品不只是營養的攝取，更是探索世界的一種方式，不只是「吃得足夠」，更能「吃得開心、吃得多元」。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕嬰兒在幾個月大時才能進食副食品？不少新手父母大多選在長出乳齒的8、9個月大時，台南柳營奇美醫院兒科部主治醫師郭峻瑋今天（29日）表示，4至6個月大的嬰兒就可嘗試副食品，一方面是訓練學習，一方面也在測試是否對食物的過敏，家長不要過度擔心嬰兒太小，嘗試副食品是「探索世界」的一種方式，要吃得夠、吃得多元、吃得開心。

郭峻瑋說，嬰幼兒在1歲以前，母奶和配方奶是主要的營養基礎，但嬰兒並不適合直接飲用未經調整的牛奶、羊奶等乳品，而在副食品食用時機，嬰兒成長到4至6個月就可開始嘗試，一方面補充不足的營養，同時建立味覺接受度、手眼協調、咀嚼與吞嚥能力，只要是手能抓起食物（手指食物）即可嘗試，不用擔心嬰兒還未長出牙齒如何進食副食品。

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郭峻瑋指出，米糊、蔬菜泥、肉泥或富含鐵質的食材，皆可作為嬰兒副食品初期嘗試的選項，循序漸進，不必擔心嬰兒排斥不吃，建議以單一食材、少量開始、多次嘗試為原則，觀察是否出現過敏或不適反應，再提升至顆粒狀、塊狀食物，但要避免過度調味、不強迫進食，只要是煮熟的原形食物，不要太堅硬、有噎住風險的就可試著讓嬰兒嘗試。

郭峻瑋說，不少家長因擔心過敏風險，而延後副食品添加時機，其實除非有明確高風險族群或醫師評估建議，現行觀念並不建議刻意延後，正好測試身體對過敏原的耐受。

郭峻瑋說，在嬰兒成長關鍵期，副食品的選擇不只是營養的攝取，更是探索世界的一種方式，不只是「吃得足夠」，更能「吃得開心、吃得多元」，有疑問可尋求專業醫療人員的評估，提供適切的營養諮詢及規劃。

台南柳營奇美醫院兒科部主治醫師郭峻瑋建議4至6個月大的嬰兒就可嘗試副食品，更要吃得足夠、吃得多元、吃得開心。（記者楊金城攝）

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