健康網》醫：脾臟切除後關注3要事 照樣運動旅遊

劉博仁說明，脾臟「過濾器」與「免疫哨站」切除後只要記得「術後照顧」仍可正常生活。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕科博特診所院長劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」談到，有位肝內膽管癌第4期的患者，經過一段時間的藥物治療與營養調理後，腫瘤縮小到醫師評估「可以手術切除」。

劉博仁說明，這對第四期的病友來說，真的是非常振奮人心的進展。不過，病患在手術前也提出了一個診間常被問到的：「如果手術順便要切除脾臟，後續對身體會有什麼影響？該怎麼照顧呢？」

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劉博仁說明，脾臟是我們體內重要的「過濾器」與「免疫哨站」。雖然少了它，人體依然可以運作，但確實有幾項關鍵的「術後照顧」需要特別注意：

1.預防「莢膜細菌」感染：脾臟負責過濾血液中的細菌。切除後，對肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌及腦膜炎雙球菌的抵抗力會下降。建議術前或術後穩定後，務必諮詢醫師並接種相關疫苗（如肺炎鏈球菌疫苗）。這對無脾症患者來說是最重要的防護衣。

2.發燒不可輕忽：一般人感冒發燒可能多休息就好，但對於脾臟切除者，發燒可能是嚴重感染的徵兆。若出現超過攝氏 38度的發燒、寒顫或莫名疲累，應立即就醫並告知醫師「已切除脾臟」，由醫師評估是否需要使用預防性抗生素。

3.注意血小板波動：脾臟也負責回收老舊血小板。手術剛結束時，血小板數量可能會暫時飆升。術後初期需定期抽血監測，醫師會視情況判斷是否需要藥物輔助，以預防血栓風險。

劉博仁說明，雖然少了脾臟，但在現代醫學的照護下，只要做好「疫苗接種」與「發燒警覺」，病友依然可以維持高品質的日常生活，照樣運動、旅遊。

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