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健康網》下半身異狀不一定是性病 泌尿醫3建議
〔健康頻道／綜合報導〕尿道痠、刺、癢一定是性病嗎？內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋在臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」表示，很多人只要下半身一有異狀，就立刻聯想到性病，把自己嚇得半死。
江佩璋表示，尿道的不舒服，往往是生活習慣惹的禍。江佩璋說明，尿道是一條非常敏感的黏膜管道。當你水喝太少、長時間憋尿時，尿液會變得極度濃縮且偏酸。這種高濃度的尿液經過尿道時，就會產生物理性的化學刺激，讓你覺得刺痛。
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此外，穿著過度緊身悶熱的內褲摩擦、或是換了含有刺激性香精的沐浴乳，都會引起尿道口的輕微過敏與搔癢，症狀和尿道炎非常相似。
江佩璋建議：
1. 立刻增加喝水：先喝下 500 mL 的白開水，用大量尿液沖刷掉濃縮的刺激物。
2. 停用刺激性產品：暫時改用清水清潔私密處，換上寬鬆透氣的棉質內褲。
3. 觀察兩天速就醫：若多喝水後症狀未改善，或伴隨流出黃綠色濃稠分泌物，請立即就醫。
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