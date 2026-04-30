健康網》坐骨神經痛不是忍就好！ 醫教冷熱敷等4招助舒緩

復健科專科醫師王竣平說明，輕微坐骨神經痛可透過冷熱敷、伸展與短期止痛藥幫助緩解。若疼痛合併麻木或無力，可能是神經壓迫警訊，應盡快就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕如果民眾屁股痠痛一路延伸到腿腳、伴隨麻刺感，可能不是單純腰痠。潤生復健科診所院長王竣平指出，若屬輕微坐骨神經痛，可先掌握冷敷、熱敷、短期止痛藥及伸展活動4法幫助緩解；但若出現明顯重度痛、麻木刺痛或肌肉無力，就不該硬撐，應盡快就醫評估。

王竣平於臉書專頁與網站發文分享，有時候不只是腰痛而已，屁股開始痠，接著一路往大腿、小腿、甚至腳底延伸，還會麻、刺、電一下，多數人可能覺得休息一下就好。要注意的是，如果只是輕微坐骨神經痛，確實有機會靠自我照護慢慢改善；但方法要用對，而且要看嚴重程度。

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王竣平說明，坐骨神經痛常見症狀包括下背到臀部、腿部一路延伸的電擊痛、灼熱痛，也可能出現麻木、刺痛如針刺感覺，可能在咳嗽、打噴嚏、仰臥時彎曲或抬腿時加重。若合併肌肉無力，甚至大小便失禁，表示控制膀胱和腸道的神經信號完全中斷，應立即就醫。

王竣平說明，如果目前屬於輕微、可忍受的狀況，可以先從以下4個自然緩解方式開始：

●冷敷

坐骨神經痛剛發作的前幾天，冰敷可以幫助消腫、止痛，減輕神經周圍的發炎反應。用毛巾包住冰敷袋，避免皮膚凍傷，每次約20分鐘，一天可進行數次，以不刺激、不不適為原則。

●熱敷

在前幾天以冷敷為主後，可改用熱敷或加熱墊，幫助放鬆緊繃肌肉、促進血液循環，減少對神經的壓迫。熱敷同樣建議每次20分鐘；若疼痛仍在，也可在冷敷與熱敷間交替，選擇最能緩解不適的方式即可。

●非處方藥

當疼痛已影響日常生活時，非處方藥可作為短期輔助，臨床上多以非類固醇抗發炎藥（NSAID）作為首選，幫助減輕疼痛、腫脹與發炎。不過，藥物是用來撐過不適期，若效果越來越差，就該進一步評估原因。

●伸展運動和活動

不少坐骨神經痛與神經壓迫、肌肉緊繃及核心穩定不足有關。在專業指導下進行伸展運動，有助於減少神經拉扯、強化核心與全身肌力；搭配適度有氧活動，也能促進循環、改善症狀。

王竣平總結，坐骨神經痛不一定一開始就嚴重，很容易越拖越難處理，輕症可先用對方法穩住症狀，若出現重度痛、麻刺、無力等警訊，代表症狀已變嚴重，就別硬撐，及早就醫是保健關鍵。

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