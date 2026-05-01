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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》小英AI變髮直呼「不懂我」醫談造型適合度看3點

2026/05/01 14:56

前總統蔡英文在社群上玩「AI換髮型」。（擷取自蔡英文Threads）

前總統蔡英文在社群上玩「AI換髮型」。（擷取自蔡英文Threads）

〔健康頻道／綜合報導〕「AI變髮」就連前總統蔡英文都嘗試！近日蔡英文成為Thread網路名人，大方嘗試各種話題並且積極與各位網友留言；近日她分享12種AI畫的頭髮造型後表示，「我覺得AI不懂我，我還是維持現狀。」另外高雄市長陳其邁也在Threads分享自己的變髮圖卡，直言「感覺有些髮型可以嘗試」。

DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓在臉書粉專「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」談到，在醫師眼中，造型適不適合，關鍵往往在於三個現實：

額頭比例（髮際線高度）：高度決定了你能不能駕馭露額頭的造型。

髮量密度：密度不夠，髮型師能改善的扁塌度還是有限。

原生髮流：這點 AI 目前還很難精準捕捉，卻是植髮手術最講究的細節。

柯博桓認為，髮型是設計出來的，但髮量是醫學救回來的。如果你發現 AI 推薦給你的髮型，你怎麼弄都弄不出來，那可能不是造型師的問題，而是髮量需要「物理性救援」了。

另外，柯博桓提供4項傷害髮質，恐加劇掉髮的習慣。

早上起床部按摩直接梳：頭髮在睡覺時摩擦會讓毛鱗片打開，這時候強行梳頭等於直接撕裂髮絲！起床先用手輕輕整理，再用寬齒梳從髮尾往上梳。

洗完頭用熱風猛吹：高溫會破壞頭髮的蛋白質結構，讓髮絲越來越脆弱。正確做法是先用毛巾輕壓吸水，再用中低溫距離 20 公分吹乾。

過度清潔：頻繁洗頭、同時清潔力太強，會把頭皮的天然皮脂也一起洗掉，導致頭皮乾燥、毛囊變脆弱，反而讓掉髮加重。

長期綁緊馬尾或辮子：髮根長期受到拉力，會慢慢損傷毛囊結構，時間久了連帶的髮根區域頭髮都會越來越稀疏，這叫做「牽引性禿髮」，嚴重的話是永久性的！

DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓表示，若頭髮密度不夠，髮型師能改善的扁塌度還是有限。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓表示，若頭髮密度不夠，髮型師能改善的扁塌度還是有限。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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