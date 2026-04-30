健康網》天天洗澡仍被嫌有味道 醫教3招遠離體味困擾

胸腔暨重症科醫師黃軒表示，體味與基因、壓力及生活習慣有關，不只是清潔問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕一名30歲女性每天洗兩次澡，衣服也天天換，仍有體味，令她倍感困擾。胸腔暨重症科醫師黃軒指出，改善汗味重點不是猛洗，而是掌握穿透氣衣物、運動後立即換衣、必要時用止汗產品等3大原則，再搭配減少重口味飲食與壓力管理，往往比噴香水更有效，也能改善體味困擾。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，一名30歲的女性每天洗兩次澡，衣服也天天換，但同事仍反映想調整座位，讓她十分委屈。事實上，汗本身沒有味道，真正的氣味來自皮膚細菌分解汗液中的蛋白質與脂肪後產生的代謝物，那才是那個讓人想保持距離的味道。

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體味關鍵與基因、生活習慣有關

黃軒表示，體味形成與3大因素有關，包括基因、荷爾蒙及習慣。決定你汗液「濃度」的關鍵，是一個叫ABCC11的基因，帶有特定變異的人，大汗腺分泌物較稀，細菌能利用的底物少，自然氣味輕。沒有這個變異的人，並不是比較髒，只是先天條件讓細菌更容易發揮。

他接著說，再者是雄性荷爾蒙會直接刺激大汗腺的活躍程度，這解釋了為什麼青春期體味突然加重，不是孩子忘記洗澡，是荷爾蒙在作怪。最後則是習慣與環境，不透氣的衣物會讓腋下變成一個溫暖潮濕、氧氣有限的空間，正好是某些厭氧菌的理想棲地。

民眾想改善體味，可以怎麼做呢？黃軒建議，從減少細菌環境著手，包括穿透氣衣物、流汗後立即清潔換衣、保持腋下乾燥；用溫水＋清潔劑正確清潔，重點區域包含腋下、腳、腹股溝，洗好後要徹底擦乾；必要時可使用止汗劑或抗菌產品，不建議只靠香水掩蓋。另，重口味飲食如大蒜、洋蔥、酒精，或是壓力影響等，也可能讓氣味加重。

黃軒強調，體味不是沒有洗澡或是洗不乾淨，它與基因與生活狀態有相關影響，不妨找對方法調整，比拼命清洗更有效。

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