桃園5/1推新生兒先天性代謝異常篩檢補助 年估1.3萬名寶寶受惠

桃市府5月1日起推出「新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助計畫」。（婦幼局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府5月1日起推出「新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助計畫」，在新生兒公費篩檢項目外，加碼補助10項疾病篩檢，包括龐貝氏症等，只要父母其中一方設籍桃園即可申請，預估每年可照顧到約1萬3000名新生兒。

市長張善政今（29）日主持市政會議表示，2024年3月1日起，市府率六都之先推出SMA（脊髓性肌肉萎縮症）篩檢，2024年8月1日起再擴大補助對象，同時於把過去的限制補助的條件取消，市府持續盤點高風險疾病，希望從預防醫學角度出發，儘可能透過篩檢及早發現，讓孩子及早接受治療。

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市長張善政29日主持市政會議表示，希望從預防醫學角度出發，儘可能透過篩檢及早發現，讓孩子及早接受治療。（記者鄭淑婷攝）

張善政表示，目前新生兒公費篩檢項目，雖已涵蓋多項重要疾病，但在自費項目上仍構成家長不小的負擔，市府邀集專家討論後，決定進一步擴大篩檢補助項目，建立更完整的新生兒健康保護網。

張善政表示，桃園市將於5月1日起推出「新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助計畫」，補助自費項目篩檢費用1450元，包括原先的SMA，以及裘馨氏肌肉失養症、龐貝氏症、法布瑞氏症、高雪氏症、生物素酶缺乏症、腎上腺腦白質失養症、黏多醣症（第I型、第II型）及嚴重性免疫缺乏症（SCID）等，共涵蓋10項疾病篩檢。

此外，「21項新生兒公費篩檢項目」上，國健署補助200元，家長需自付差額350元的部分，桃市府也將全額補助，總計加碼補助篩檢費用1800元。

張善政表示，有些疾病在出生時看不出來，希望透過補助讓篩檢更普及，及早介入為孩子爭取寶貴的醫療黃金時期，預估每年可照顧1萬3000名新生兒。

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