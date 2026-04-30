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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》當兵共用毛巾染菜花 醫揭職災：長在鼻孔

2026/04/30 19:49

有義務役軍人染上菜花，原因竟是共用毛巾。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

有義務役軍人染上菜花，原因竟是共用毛巾。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕俗稱菜花的尖形濕疣向來是所有男性的夢魘，甚至沒有性生活也可能感染。在Thread上有網友談到，家人在服兵役期間聽聞，同梯意外染上菜花，原因是借了鄰兵的毛巾、刮鬍刀。

作者想問，「沒性行為相互傳染的機率真的這麼高？難怪打HPV疫苗的人越來越多，他們其中一個的女友還以為男友當兵在外面嫖還鬧分手。」有網友提醒，共用刮鬍刀的風險極高，可能傳染與血液傳染有關的疾病，萬萬不可。

對此，不少醫師也分享見聞與經驗：義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫也回應曾聽聞的醫師職災：曾有醫師進行電燒手術時未戴口罩，在鼻孔內發現菜花；也有資深的醫師，在開刀時習慣穿拖鞋，竟在腳趾甲旁邊冒出一顆菜花；推測是電燒時，有皮屑掉到腳上。

另外，泌尿科醫師顧芳瑜也回應，菜花大多數透過性行為傳播，少部分是接觸：像是有碰過手指頭，可能是摸到滑鼠或是不乾淨的廁所門把。最好的預防方式是完整施打三劑的HPV疫苗，可以有效降低長出菜花的機率。

三民嘉文泌尿科診所院長陳昱光表示，菜花有95%以上還是性行為傳染。「加上菜花潛伏期可以用年計算，所以他大概率只是曾經得到且帶原，現在才長出來而已。防不勝防，建議打HPV疫苗比較省心。」

衛福部國健署表示，HPV感染超過1年未清除，稱為持續性感染，若持續感染HPV高危險型別，未來罹患子宮頸癌前病變、子宮頸癌、人類外生殖器癌（包含陰道癌、陰莖癌等）、肛門癌，頭頸癌（包含口咽癌）的風險會增加。

但感染第6、11 型HPV，可能會引起生殖器疣（俗稱菜花）或其他肉眼可見的生殖器病變，若有症狀建議儘速至婦產科或是泌尿科就醫。

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