39歲男誤當胃脹氣！竟是「壞死性胰臟炎」 死亡率達6成

許先生罹患壞死性胰臟炎，從胃後方、後腹腔到骨盆腔全是脂肪、結締組織的壞死性組織。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕急性胰臟炎為臨床常見且進展快速的急症，台灣每年平均約每10萬人有37人發生，其中約70%與膽結石有關，20%的病人可能惡化為壞死性胰臟炎，一旦合併感染與多重器官衰竭，死亡率高達60%。

39歲的許先生因上腹部悶痛數日以為是胃脹氣，結果疼痛加劇掛急診，發現罹患膽結石，引起急性壞死性胰臟炎，且迅速惡化，引流未改善，造成敗血性休克，進行「微創後腹腔清創手術」，免於大傷口的傳統開腹清創，減少併發症，術後病情大幅好轉，逐漸恢復健康出院。

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中國醫藥大學附設醫院一般外科醫師鄭智忠指出，急性胰臟炎主因與膽結石有關，再來是酗酒及高三酸甘油脂，80%經治療後康復，20%惡化為壞死性胰臟炎，由於病程變化快速，治療期間可能有脾動脈出血、內視鏡金屬支架穿孔等致命性併發症，死亡率高達60%，現在在透過微創後腹腔清創手術等治療能降至20%。

鄭智忠表示，許先生身體健壯、有運動習慣，且少飲酒，常覺得上腹部悶痛，以為是工作壓力導致胃痛，也不在意，去年7月上腹悶痛到受不了，就醫掛急診才發現有膽結石，已經引發急性壞死性胰臟炎，緊急插管引流，但未好轉，

胰臟酵素四處侵犯，從胃後方、後腹腔到骨盆腔全是脂肪、結締組織的壞死性組織，罹患敗血性休克。

鄭智忠指出，許先生從引流管插入處開刀約5公分傷口，進行微創後腹腔清創手術後病情大幅好轉，轉至一般病房，2週後再清創腹部殘餘的壞死組織，康復出院後2個月將膽囊結石切除，以絕後患。

鄭智忠補充說，如果其他院所有壞死性胰臟炎患者難以治療，可轉院到中國附醫，不過微創後腹腔清創手術的禁忌症，出現腸胃道穿孔、動脈出血或後腹腔症候群，則不適用該術式。

鄭智忠也提醒，有上腹悶痛問題應及早就醫，確診有症狀膽結石應積極治療， 即使無症狀、不會痛也應定期追蹤，有異常腹痛就要注意。

中國附醫一般外科醫師葉俊杰表示，胰臟醫療團隊去年收治7名重症壞死性胰臟炎病人，年齡從30歲到73歲，其中5人已康復出院，另2人持續追蹤治療中，整體存活率較傳統治療有所提升。

鄭智忠醫師指許先生罹患壞死性胰臟炎，已經敗血性休克。（記者蔡淑媛攝）

鄭智忠醫師表示，壞死性胰臟炎主因包括膽結石、酗酒及高三酸甘油脂。（記者蔡淑媛攝）

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