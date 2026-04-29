自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

產後全身膿疱疼痛1年多 精準生物製劑治療

2026/04/29 16:23

大林慈濟醫院皮膚科醫師林騰立。（大林慈濟醫院提供）

大林慈濟醫院皮膚科醫師林騰立。（大林慈濟醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕34歲陳姓女子第一胎產後不久，身上反覆出現紅疹與黃白色膿疱，不僅難以入睡，洗澡流水接觸皮膚也會感到刺痛，持續1年多未見好轉，到大林慈濟醫院皮膚科求診，確認罹患「全身型膿疱乾癬」，經基因檢測發現具有潛在體質，醫療團體協助申請健保給付的精準生物製劑，治療後紅疹與膿疱明顯減輕，肝功能指數逐步恢復正常，大幅提升生活品質。

陳女在第一胎產後，身上出現紅疹、膿疱，且從腰部、腹部一直蔓延到四肢，坐、站、穿衣服都因摩擦到而疼痛不已，且因背部布滿膿疱，也無法平躺或側睡，她曾形容連抱年幼孩子都會心存顧忌，怕嚇到孩子或造成誤解。

大林慈濟皮膚科醫師林騰立表示，病人初診時，全身大範圍密布黃白色膿疱，且膿疱底部伴隨大片紅斑與脫屑，除皮膚症狀嚴重外，還有發燒、倦怠、關節疼痛等全身性不適，抽血檢查也顯示白血球、發炎指數、肝功能指數明顯升高。

林騰立說，民眾熟知尋常型乾癬，主要以紅色斑塊、銀白色脫屑為表現；全身型膿疱乾癬就會大量出現膿皰，伴隨全身發炎，嚴重甚至會損害肝腎功能，增加感染、敗血症、心血管疾病、代謝疾病等風險，死亡率可達10%至15%。

林騰立表示，患者起初曾被誤診是濕疹合併感染，因病情加劇而轉診到大林慈濟醫院；膿疱型乾癬可能與感染、藥物與壓力等因素相關，尤其產後女性因賀爾蒙變化及壓力增加，更容易成為誘發疾病的重要因素，部分患者會呈現基因異常。

林騰立說，經基因檢測，患者帶有IL-36基因突變，代表其體質就具有潛在體質，產後壓力等誘因如同身體內開關被啟動，病情迅速惡化。

林騰立表示，過去治療方式以口服A酸、免疫調節藥物、傳統生物製劑治療，但療效有限，A酸雖有助控制病情，卻因導致畸胎風險高，對育齡女性而言使用受限；隨精準醫療發展，新型生物製劑已問世，可望帶來更有效及安全的治療選擇。

陳姓女子治療後，紅疹、膿疱症狀緩減。（大林慈濟醫院提供）

陳姓女子治療後，紅疹、膿疱症狀緩減。（大林慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中