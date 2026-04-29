產後全身膿疱疼痛1年多 精準生物製劑治療

大林慈濟醫院皮膚科醫師林騰立。（大林慈濟醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕34歲陳姓女子第一胎產後不久，身上反覆出現紅疹與黃白色膿疱，不僅難以入睡，洗澡流水接觸皮膚也會感到刺痛，持續1年多未見好轉，到大林慈濟醫院皮膚科求診，確認罹患「全身型膿疱乾癬」，經基因檢測發現具有潛在體質，醫療團體協助申請健保給付的精準生物製劑，治療後紅疹與膿疱明顯減輕，肝功能指數逐步恢復正常，大幅提升生活品質。

陳女在第一胎產後，身上出現紅疹、膿疱，且從腰部、腹部一直蔓延到四肢，坐、站、穿衣服都因摩擦到而疼痛不已，且因背部布滿膿疱，也無法平躺或側睡，她曾形容連抱年幼孩子都會心存顧忌，怕嚇到孩子或造成誤解。

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大林慈濟皮膚科醫師林騰立表示，病人初診時，全身大範圍密布黃白色膿疱，且膿疱底部伴隨大片紅斑與脫屑，除皮膚症狀嚴重外，還有發燒、倦怠、關節疼痛等全身性不適，抽血檢查也顯示白血球、發炎指數、肝功能指數明顯升高。

林騰立說，民眾熟知尋常型乾癬，主要以紅色斑塊、銀白色脫屑為表現；全身型膿疱乾癬就會大量出現膿皰，伴隨全身發炎，嚴重甚至會損害肝腎功能，增加感染、敗血症、心血管疾病、代謝疾病等風險，死亡率可達10%至15%。

林騰立表示，患者起初曾被誤診是濕疹合併感染，因病情加劇而轉診到大林慈濟醫院；膿疱型乾癬可能與感染、藥物與壓力等因素相關，尤其產後女性因賀爾蒙變化及壓力增加，更容易成為誘發疾病的重要因素，部分患者會呈現基因異常。

林騰立說，經基因檢測，患者帶有IL-36基因突變，代表其體質就具有潛在體質，產後壓力等誘因如同身體內開關被啟動，病情迅速惡化。

林騰立表示，過去治療方式以口服A酸、免疫調節藥物、傳統生物製劑治療，但療效有限，A酸雖有助控制病情，卻因導致畸胎風險高，對育齡女性而言使用受限；隨精準醫療發展，新型生物製劑已問世，可望帶來更有效及安全的治療選擇。

陳姓女子治療後，紅疹、膿疱症狀緩減。（大林慈濟醫院提供）

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