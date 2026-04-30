自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》視力模糊竟是眼藥水惹禍！ 醫警3重點避免高眼壓風險

2026/04/30 08:18

眼科醫師齊育殿提醒，強效類固醇需在醫師監控下使用，避免眼壓異常升高，造成視神經危害風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

眼科醫師齊育殿提醒，強效類固醇需在醫師監控下使用，避免眼壓異常升高，造成視神經危害風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕小心！別把眼藥水當成了保養品，可能暗藏失明危機。眼科醫師齊育殿提醒，若長期使用類固醇眼藥水卻未監測眼壓，可能導致眼壓悄悄飆升，甚至傷害視神經。

齊育殿在臉書專頁「齊育殿 眼科醫師｜天天有好視」發文分享，一多20多歲的患者，因為眼睛漲痛、視力模糊求診。經由儀器進一檢查發現，右眼眼壓40 mmHg左右，大幅超過正常眼壓，一般的正常眼壓應在10-21 mmHg間。「40這個數字，代表視神經正像被關在一個高壓鋼瓶裡，分秒都在受損。」

禍首竟潛藏在不起眼的習慣裡。齊育殿表示，患者因為過敏、不適，已在其他診所領了Delone（類固醇藥水），覺得點了很有效，竟持續在沒有監控眼壓的情況下，連續點了超過半年才導致眼睛視力模糊。所幸，患者視神經檢查後未受損，後續會再監測。

他進一步說明，Delone屬強效型類固醇，它雖然消炎極快，但就像強力的特效藥，應該見好就收，絕不建議連續半年使用。當有嚴重發炎時，強效類固醇扮演重要的角色，但是使用時間必須聽從醫囑，眼壓仍需要監控。

他提到，並不是所有的類固醇都這麼危險，關鍵在於「藥性強度」與「留存在眼睛的時間」。這時只要及時停藥，眼壓通常在幾週內會慢慢回降，但若延誤治療仍可能留下視神經損傷。

民眾應該如何守護眼睛健康？齊育殿有以下3點建議：

●眼藥水不是保養品

民眾切勿因為「點了舒服」就自行去藥局買，或拿舊藥水續點。

●2週是警訊

任何類固醇藥水只要預計使用超過2週，請務必請眼科醫師監測眼壓。

●主動告知

當民眾換診所時，一定要告知目前正在使用的藥水名稱。

齊育殿總結，類固醇眼藥水能治療發炎，但錯用可能傷害視神經，民眾一定要遵守醫囑與定期檢查，才能守住視力安全。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中