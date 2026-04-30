健康網》視力模糊竟是眼藥水惹禍！ 醫警3重點避免高眼壓風險

眼科醫師齊育殿提醒，強效類固醇需在醫師監控下使用，避免眼壓異常升高，造成視神經危害風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕小心！別把眼藥水當成了保養品，可能暗藏失明危機。眼科醫師齊育殿提醒，若長期使用類固醇眼藥水卻未監測眼壓，可能導致眼壓悄悄飆升，甚至傷害視神經。

齊育殿在臉書專頁「齊育殿 眼科醫師｜天天有好視」發文分享，一多20多歲的患者，因為眼睛漲痛、視力模糊求診。經由儀器進一檢查發現，右眼眼壓40 mmHg左右，大幅超過正常眼壓，一般的正常眼壓應在10-21 mmHg間。「40這個數字，代表視神經正像被關在一個高壓鋼瓶裡，分秒都在受損。」

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禍首竟潛藏在不起眼的習慣裡。齊育殿表示，患者因為過敏、不適，已在其他診所領了Delone（類固醇藥水），覺得點了很有效，竟持續在沒有監控眼壓的情況下，連續點了超過半年才導致眼睛視力模糊。所幸，患者視神經檢查後未受損，後續會再監測。

他進一步說明，Delone屬強效型類固醇，它雖然消炎極快，但就像強力的特效藥，應該見好就收，絕不建議連續半年使用。當有嚴重發炎時，強效類固醇扮演重要的角色，但是使用時間必須聽從醫囑，眼壓仍需要監控。

他提到，並不是所有的類固醇都這麼危險，關鍵在於「藥性強度」與「留存在眼睛的時間」。這時只要及時停藥，眼壓通常在幾週內會慢慢回降，但若延誤治療仍可能留下視神經損傷。

民眾應該如何守護眼睛健康？齊育殿有以下3點建議：

●眼藥水不是保養品

民眾切勿因為「點了舒服」就自行去藥局買，或拿舊藥水續點。

●2週是警訊

任何類固醇藥水只要預計使用超過2週，請務必請眼科醫師監測眼壓。

●主動告知

當民眾換診所時，一定要告知目前正在使用的藥水名稱。

齊育殿總結，類固醇眼藥水能治療發炎，但錯用可能傷害視神經，民眾一定要遵守醫囑與定期檢查，才能守住視力安全。

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