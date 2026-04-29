最惡性大腸癌突變不再無藥可用 雙標靶納健保助延命

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆指出，BRAF V600E突變的轉移性大腸直腸癌常見於右側大腸，也常轉移到腹膜，導致腸阻塞。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕大腸直腸癌中「最惡性」的BRAF V600E基因突變型，因具有腫瘤生長快、抗藥性強，易轉移特性，以致患者常面臨腹膜轉移、腸阻塞，無法正常進食及排便等痛苦，隨著健保將雙標靶治療納入給付，並開放於第二線使用，醫界認為，對轉移性大腸直腸癌患者而言，是關鍵進展，可望延長存活期。

中華民國大腸直腸外科醫學會理事長陳自諒表示，大腸直腸癌為國人常見癌症之一，根據癌症登記資料，2023年新診斷人數約達1萬9千人，約有2成患者確診時已為第4期，亦有部分患者在治療後復發並轉為轉移性疾病。對此類患者而言，治療目標多在延長存活與控制病情，但帶有BRAF V600E基因突變者，過去臨床選擇受限，仍存在未被滿足的治療需求。隨著精準醫療發展，基因檢測已成為治療決策關鍵，透過檢測RAS、BRAF等基因，可掌握腫瘤生物特性並制定治療策略。

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陳自諒說，BRAF基因檢測已於2024年12月納入健保給付，讓患者可在疾病早期確認腫瘤特性，及早銜接後續治療；提升基因檢測普及度，是改善治療成果的重要關鍵。學會也持續透過專業平台推廣相關衛教與治療資訊，協助患者與家屬了解治療選擇，並反映臨床需求，促使政策更貼近實際。

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆表示，BRAF V600E突變約占轉移性大腸直腸癌5%至8%，但惡性度最高，具有生長快、抗藥性強等特性，臨床治療效果往往最差。他指出，此類腫瘤多發生於右側大腸，由於早期症狀不明顯，發現時多已晚期，甚至已廣泛轉移至腹膜，一旦轉移至腹膜，易出現腹水、腸阻塞等情形，導致患者營養與體力快速下降，也影響後續治療承受度。

他指出，新型雙標靶治療針對BRAF訊號路徑上下游進行抑制，需合併使用才能發揮效果。臨床觀察顯示，治療反應速度快，部分患者在1至2週內即可見腫瘤明顯縮小。

梁逸歆表示，研究顯示，雙標靶治療可將整體存活期由約5.9個月延長至9.3個月，並降低近4成死亡風險。依臨床推估，台灣每年約有數百名BRAF突變的晚期大腸直腸癌患者，有機會受惠於此次健保給付。

大腸直腸外科醫學會理事長陳自諒（左）和台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆表示，健保已給付BRAF V600E基因突變的轉移性大腸癌患者雙標靶治療。（記者羅碧攝）

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