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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

算安全期、體外射精避孕失敗 人夫甩結紮迷思採新術式

2026/04/29 16:00

三十五歲男上班族採計算妻子安全期與體外射精方式避孕，妻子仍意外懷孕，泌尿科醫師吳建穎說，經評估人夫改採自費無刀口輸精管結紮手術，負起家庭避孕責任。（郭綜合醫院提供）

三十五歲男上班族採計算妻子安全期與體外射精方式避孕，妻子仍意外懷孕，泌尿科醫師吳建穎說，經評估人夫改採自費無刀口輸精管結紮手術，負起家庭避孕責任。（郭綜合醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕35歲張先生是位上班族，與妻子育有兩子後不打算再生，但對結紮手術存有心理陰影，夫妻長期算「安全期」搭配「體外射精」傳統方式避孕。不幸的是今年初太太意外懷孕，讓家庭原有的生活規劃大亂。泌尿科醫師詳細解說下，張先生才卸下心防，決定接受自費的「無刀口輸精管結紮手術」，為家庭承擔起避孕責任。

據衛福部國民健康署統計，台灣男性結紮比率已從2008年的2.7%成長至2016年約7%，顯示男性參與避孕的觀念已倍數增長。郭綜合醫院泌尿科主任吳建穎醫師指儘管如此，許多男性對於在「命根子」動刀仍存有恐懼；但現代先進的無刀口輸精管結紮術，手術時間短、傷口微小，更能確保在不影響性功能的前提下，達到長久又穩定的避孕效果。

吳建穎說，事實上，台灣目前主流避孕方式仍為保險套（約佔56%）；仍有逾1成的夫妻依賴失敗率較高的安全期計算法，其實結紮是目前最安全、有效且相對簡單的避孕方法。

吳建穎表示，男性不願接受結紮主要源於對「雄風」受損的恐懼，常見迷思包括：

1.影響性功能：結紮僅是截斷輸精管，不影響睪丸分泌雄性激素，與勃起功能或性慾完全無關。

2.變成「太監」：結紮並非「去勢」，術後不會變得女性化或體力下降 。

3.無法射精：精蟲僅佔精液體積的2%至5%，手術後的精液量、顏色與射精快感幾乎沒有變化，只是精液中不再含有精蟲。

4.手術風險： 擔心疼痛與併發症。目前普及的「無刀口」技術已將不適感降到最低 。

他說明，傳統結紮手術需切割陰囊皮膚，傷口較大、易有血腫風險。而「無刀口輸精管結紮術」，醫師僅需透過手術器械撐開陰囊皮膚找出輸精管，不需刀片切割，傷口極小且通常無需縫線。

吳建穎提醒，結紮手術後並非立刻擁有避孕效果，在術後3個月（或射精滿20次）須回診檢查精液檢查，確認已無精蟲後，才能有無套性行為；若6個月後仍有精蟲，可能需再次手術 。

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