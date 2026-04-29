血癌可達「無癌狀態」！CAR-T療法成關鍵 《侏羅紀》男星分享抗癌路

曾飾演《侏羅紀公園》博士的紐西蘭影星山姆尼爾（Sam Neill）分享抗癌歷程。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾飾演電影《侏羅紀公園》博士的紐西蘭影星山姆尼爾（Sam Neill）日前公開表示，在接受「CAR-T 細胞療法」後，最新醫療檢查顯示未見癌細胞（no cancer detected）。

根據《法新社》報導，這位現年78歲的演員患有屬於血癌的一種、第3期非何杰金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin lymphoma, NHL），在傳統化療效果有限後，轉而接受這項基因工程療法。

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CAR-T（嵌合抗原受體T細胞）療法在醫學界常被形容為「活體藥物」。其機制是將患者體內的免疫T細胞取出，在實驗室中進行基因工程改造，植入能辨識癌細胞表面特定蛋白質的「導航系統」，再輸回患者體內。這些經過「重新編程」的細胞如同具備目標追蹤能力的特種部隊，能全天候偵測並清除特定癌細胞。

化療效果一度受限 正子斷層掃描證實緩解

山姆尼爾受訪時表示，先前治療進入瓶頸，身體機能一度惡化。在臨床評估後，團隊改用CAR-T療法進行治療。山姆尼爾透露，透過「正子斷層掃描」（PET-CT）確認治療成效。掃描結果顯示，他體內目前未見癌細胞跡象。不過，專家強調，該療法目前主要用於特定血液腫瘤，臨床效果因個案而異。

醫師提醒，雖有CAR-T療法突破，但癌症治療需嚴謹的個別評估。NHL的亞型與期別多元，對免疫治療的反應不盡相同。該療法可能引發嚴重的免疫系統過度反應（如細胞激素風暴），必須在具備專業重症照護能力的醫療中心執行。此外，高昂的製程成本與客製化流程，仍是目前普及化的一大障礙。

根據《法新社》報導，康復後的山姆尼爾正積極向澳洲政府請願，呼籲將CAR-T療法納入更廣泛的醫療保障範圍。他認為這項技術應避免僅限於少數負擔得起的人，目前澳洲政府正評估相關補貼配套方案，後續執行細節仍有待官方公告。

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