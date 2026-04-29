陽明交大醫院成立「近視防治中心」 守住學童「視力存款」

陽明交通大學附設醫院成立「近視防治中心」，主打預防勝於治療，強調在「近視前期」超前部署，為宜蘭孩子建構全齡視力防護網。（陽明交大醫院提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台灣學童近視率高，宜蘭約有2/3大班幼童未曾完整檢查眼科。國立陽明交通大學附設醫院今（29）天成立「近視防治中心」，主打預防勝於治療，強調在「近視前期」超前部署，為宜蘭孩子建構全齡視力防護網。

陽明交大近視防治中心主任蔡德中提出「視力存款」概念。他指出，幼童天生的生理性遠視即「遠視儲備量」，一旦存款耗盡便進入「近視前期」，若不及時介入，未來1年內發展成近視的機率逾三成，守住遠視存款至關重要。

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他強調，晚1年近視即賺到2、3年控制效果，中心將配合宜蘭縣衛生局政策，邀家長加入衛教群組，定期推播短影音與懶人包，透過將數位衛教延伸至家庭，精準協助高風險家庭，全面提升家長與學童視力的保健意識。

蔡德中說，針對已近視學童，中心也提供客製化方案，如低濃度散瞳劑、周邊離焦眼鏡及角膜塑型片等，若因高度近視引發視網膜剝離或黃斑部病變等併發症，中心亦整合眼科專科醫療資源，給予最嚴密的監控與精準醫療處置。

陽明交大院長黃志賢指出，中心初衷是將預防醫學落實第一線，防治須從學齡前扎根，未來將深化社區合作，推動早期預防、精準篩檢到專業治療的一站式服務，期盼翻轉近視盛行現況，履行承諾為蘭陽平原下一代守護清晰視界。

陽明交通大學附設醫院長黃志賢（右4）率團隊守護宜蘭學童視力。（陽明交大醫院提供）

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