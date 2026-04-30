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健康網》不吃早餐也會偏頭痛！ 專家揭4地雷 血糖太低恐發作
〔健康頻道／綜合報導〕偏頭痛是許多現代人的健康困擾之一，有人認為是因壓力大，但生活、飲食也可能是關鍵因子。食農專家韋恩表示，日本營養師參考相關指引資料，指出吃飯時間不固定等4個常見飲食習慣，其實均會導致偏頭痛的發生；尤其很多因忙碌而跳過早餐，恐讓血糖掉太低，也會容易偏頭痛。
4大習慣加速偏頭痛
韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」發文指出，日本管理營養師國吉容梨子參考日本神經學會《偏頭痛診療指引 2021》，整理出4個造成偏頭痛且極為常見的飲食習慣。他說，這些習慣並非罕見地雷，而是很多人每天都在做的事，包括：
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●不吃早餐：睡一覺可能已經空腹7、8個小時，腦部的能量來源是葡萄糖，不吃早餐血糖一掉，就是偏頭痛趁虛而入的好時機。其實未必需要準備正式早餐，一個飯糰、一杯豆漿均可，只要別讓血糖掉太低就足夠。
●吃飯時間不固定：加班文化讓午餐從正中午推遲到下午3點，經常變得很正常；假日睡到中午才吃第一餐也很普遍。血糖長時間在低點，正是誘發偏頭痛的條件之一。
●咖啡當水喝：咖啡因戒斷效應是真實現象，平日喝3杯，週末少喝1杯，頭就痛了。2020年1篇隨機對照試驗，已確認這個機制，提醒補水還是要靠水。
●空腹喝酒：空腹的酒精吸收更快，血管擴張更明顯，加上酒精的利尿效果，等於同時從2個方向拉高風險。建議應酬前先吃點食物墊胃，喝酒期間多補充水分，可有效減緩偏頭痛。
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