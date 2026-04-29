讓免疫細胞更會殺癌！新法突破腫瘤屏障 鎖定多種難治癌

研究發現，提升自然殺手細胞抗癌能力的方法，即用小分子藥物暫時強化細胞活性。圖為癌細胞示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕加拿大一項研究顯示，透過強化人體免疫系統中的自然殺手（NK）細胞，可能提升對多種難治型癌症的攻擊能力。研究在臨床前階段已對白血病、膠質母細胞瘤、腎癌與三陰性乳癌等癌細胞顯示效果，並在動物模型中減緩腫瘤生長。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，自然殺手細胞是免疫系統的早期防禦力量，能夠辨識並摧毀癌細胞。但腫瘤通常會形成保護性屏障，阻止自然殺手細胞到達靶點，使疾病得以進展。

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對此，加拿大麥基爾大學研究團隊提出一種「雙管齊下」的方法：一方面利用小分子藥物暫時提升NK細胞活性，另一方面阻斷與腫瘤保護性屏障相關的2種特定蛋白，讓免疫細胞得以突破防線。

研究團隊使用來自臍帶血捐贈者的自然殺手細胞，並在麥基爾大學健康中心研究所的細胞治療實驗室中完成分離、擴增與儲存，使這些細胞可供多名患者使用。

與許多需從患者自身細胞個別製作的免疫療法不同，這種預先製備的NK細胞可立即使用，無須等待數週製程，有助縮短治療準備時間。

研究指出，這種方式在不改變細胞基因的情況下，透過可逆的小分子藥物強化NK細胞攻擊能力，降低傳統基因編輯療法可能帶來的風險。

研究團隊表示，這項策略有望讓免疫療法更具可及性與安全性，特別是對於標準治療已失效、選擇有限的患者族群。

研究人員也指出，未來將優先針對急性骨髓性白血病（AML）進行臨床試驗，相關計畫仍待資金與監管核准。研究成果已發表於《EMBO Reports》。

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