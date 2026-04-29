嘉義長庚「單孔達文西」手術破百例 打造微創醫療里程碑

在嘉義長庚醫院接受單孔達文西手術的病友現身說法。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義長庚醫院今年一月建置先進的單孔達文西機台，短短4個月單孔達文西手術就突破百例，打造微創醫療里程碑，今29日舉辦成果分享會，邀請多位康復病友現身說法，患者與家屬額手稱慶。

嘉義長庚副院長黃文詩指出，相較於傳統多孔達文西機台系統，單孔展現了強大的技術優勢，可以深入更窄、更深層的病灶部位，提供病人更進一步的微創體驗。這項技術將原本需要多個傷口的手術簡化為單一微小傷口，大幅減輕病人的術後疼痛，也讓術後恢復更加迅速，特別適合應用於頭頸部、泌尿外科、婦科及經自然孔道等精密手術。

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嘉義長庚目前將單孔達文西手術廣泛應用於耳鼻喉科、一般外科、泌尿科、大腸直腸科及婦產科等領域，造福患有睡眠呼吸中止症、疝氣、腎臟腫瘤、直腸癌、胃腫瘤及膽囊疾病的病人。這項技術也為在意術後外觀的病人帶來福音，例如甲狀腺手術可將切口從頸部正面移至腋下，讓具備蟹足腫體質的病人不再對手術卻步；乳房手術在配合重建後，更能達到美觀的效果。兼具精確度、靈活性與美感的術式，正在重新定義微創醫療的標準。

嘉義長庚院長楊仁宗表示，過去雲嘉南地區民眾若想使用最先進的術式，往往得前往都會區。現在嘉義長庚帶來與國際接軌的單孔SP設備與技術，再搭配健保署近年逐步擴大手術給付項目，大大減輕患者家庭經濟負擔。

嘉義長庚目前將單孔達文西手術廣泛應用於耳鼻喉科、一般外科、泌尿科、大腸直腸科及婦產科等領域。（記者蔡宗勳攝）

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