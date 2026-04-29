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健康網》1分鐘快速降血壓！ 美網紅醫曝：放鬆血管「6次呼吸法」

2026/04/29 16:10

美國健康專家柏格醫師分享，透過1分鐘6次呼吸，有助降低交感神經過度活躍、放鬆血管，進而讓血壓回穩；情境照。（圖取自freepik）

美國健康專家柏格醫師分享，透過1分鐘6次呼吸，有助降低交感神經過度活躍、放鬆血管，進而讓血壓回穩；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓是現代人常見的健康問題，不少患者常選擇運動、服藥、少吃鹽控制血壓。美國健康專家柏格醫師（Dr. Eric Berg, D.C.）指出，高血壓不只是血壓數字升高，而是身體發出的警訊，除了飲食、營養與代謝問題外，自律神經失衡也可能讓血壓更難穩定。對此，他分享1分鐘「規律呼吸法」，透過每分鐘6次呼吸，幫助降低交感神經過度活躍、放鬆血管，進而讓血壓回穩。

擁有千萬粉絲的柏格在YouTube頻道發影音解釋，血壓調節與動脈中的壓力感受器有關，這些受體會透過自律神經系統與腦幹連結，協助調節血管收縮與舒張。當交感神經過度活躍、身體長期處於緊繃狀態時，血管容易收縮，血壓也可能跟著升高。

缺鉀、維生素D恐影響血壓

他進一步說明，許多人談到高血壓只想到少吃鹽，但血壓控制也與電解質平衡有關，尤其是鉀與鈉的比例。鉀有助於放鬆血管壁、協助調節血壓。若鉀攝取不足，可能影響血管放鬆與神經傳導，使得血壓更不穩定。因此，建議日常飲食中應增加蔬菜攝取，幫助補足鉀來源。此外，維生素D也與自律神經系統有關，若長期缺乏，可能影響血管壓力調節。適度日曬、補充維生素D，對於維持血壓穩定也有幫助。

高血壓與胰島素阻抗關聯性

柏格提醒，高血壓往往不是單一問題，也常與高血糖、脂肪肝、高血脂、腹部肥胖等代謝症候群一起出現。其核心問題之一即是胰島素阻抗。當飲食中精緻糖、精緻澱粉攝取過多，容易導致胰島素阻抗，也可能影響鉀的利用與血壓調節。因此，減少糖分與精緻碳水化合物、採取低碳飲食、增加原型食物與蔬菜比例，有助長期穩定血壓。

1分鐘降壓呼吸法這樣做

除了飲食與營養調整，柏格也分享以下可快速放鬆自律神經的「規律呼吸法」。做法是將呼吸速度放慢到每分鐘6次，讓身體從緊繃狀態切換到放鬆狀態：

1.用鼻子慢慢吸氣，不需要刻意用力。

2.吸氣5秒。

3.接著慢慢吐氣5秒。

4.每次吸吐共10秒。

5.持續1分鐘，完成6次呼吸循環。

柏格表示，每分鐘6次的呼吸節奏，有助降低交感神經過度活躍，讓脈搏放慢、血管放鬆，進而幫助血壓回穩。建議這種呼吸法可在量血壓前、工作壓力大、情緒緊繃、睡前或休息時練習。

柏格提醒，高血壓若長期控制不佳，仍應就醫評估，並依照醫囑治療，不可自行停藥。呼吸法可作為日常輔助，搭配減少精緻糖、增加蔬菜攝取、補足鉀與維生素D、維持規律作息，才能更有助血壓穩定。

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