台中7.7萬長輩受惠！假牙補助「最高4.4萬」申請資格一次看

台中推動65歲以上銀髮族假牙裝置補助。（台中市衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市政府推動假牙補助計畫，自2011年開辦至今，已協助7萬7774位嚴重缺牙長輩完成假牙裝置，衛生局提醒補助條件為設籍台中市滿1年且年滿65歲、經醫師評估為重度以上缺牙（對咬關係≤5組），並符合綜合所得稅相關條件，且每人終身限補助1次。

衛生局強調，看診時務必「主動且事先」告知申請公費假牙補助，避免診所誤以一般自費療程進行，導致無法事後補助，而符合資格者補助項目包含全口或部分活動假牙，以實體裝置為主，並享有1年免費保固服務，讓長輩配戴更安心。

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台中市假牙補助，前（2023）年將上、下顎全口假牙補助金額，由4萬元提高至4萬4000元，單顎全口牙從2萬元增至2萬2000元，增幅約1成，調升補助金額，並增列排富條款，集中資源照顧經濟弱勢長輩。

衛生局統計，過去未設排富條款時，每年補助經費約2億元，去年增設排富條款，整體支出降至約1.2億元，可補助4至5千名長者。

衛生局提醒，隨著年齡增長，缺牙問題易影響進食與健康，提醒符合資格的長輩把握補助資源，及早評估裝置假牙，申請時請備妥身分證、健保卡及戶籍證明，並至市府合約醫療院所進行評估，才能符合申請資格。

衛生局表示，未來將持續輔導更多院所加入，並加強資訊揭露，降低醫病溝通落差，若不確定是否符合資格或欲查詢合約院所，可撥打假牙專線（04-25274546），或至台中市政府衛生局網站（https://www.health.taichung.gov.tw/26198/26327/26736/26775/3175730）查詢相關資訊。

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