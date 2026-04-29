健康網》教孩子「吞藥」藥師3步無壓力學會

藥師洪正憲建議在孩子到5歲時開始學習吞藥，並且透過遊戲化以及部分工具循序漸進。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕日前有位家長與藥師發生摩擦，起因是年約13歲的兒子不會吞藥，要求將藥丸磨成粉狀；藥師以硬體問題為由婉拒，家長卻上網抱怨，引發討論。藥師洪正憲認為，5歲起便可教孩子吞藥，慢慢練習學會，且將吞藥當成給孩子的小遊戲，在給予心理建設同時，也可透過助吞果凍等工具協助。

洪正憲在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」表示，吞藥這件事，多數孩子都是可以透過練習慢慢學會，而且不需要等到很大才開始。

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一般來說，大約五歲左右，就可以開始循序漸進地訓練。可以先從小糖粒或米粒開始，讓孩子熟悉「把異物吞下去」的感覺；接著再進階到接近藥錠大小的糖果（例如小顆巧克力豆），最後再自然過渡到真正的藥物。洪正憲強調：需要讓孩子在沒有壓力的情況下，一步一步建立信心。

心理建設與鼓勵

在練習的過程中，比技巧更重要的，往往是孩子的「心理感受」。如果壓力太大，反而會讓吞藥變得更困難。家長可以把練習變成一個小遊戲，當孩子成功完成時，給予即時的稱讚或小小獎勵；相反地，若失敗了，也不需要責備或強迫。當吞藥和「正向經驗」連在一起，孩子的抗拒自然會降低。

不同劑型的適合姿勢

除了心理層面，其實一些小技巧也能大幅提升成功率。不同劑型，適合的吞嚥方式也不太一樣。像是藥錠通常比水重，會往舌根沉，吞的時候可以稍微低頭，讓藥錠更容易順著水進入食道。

而膠囊因為較輕、容易浮在水面，則建議頭部維持平視，或微微前傾，幫助它隨水流往後帶，避免卡在口腔上方。

善用介質跟輔助工具

如果孩子對「用水吞」還是不熟悉，也可以先借助一些食物來過渡：像是把藥丸包在布丁、果凍或優格裡，利用滑順的質地減少異物感，通常會比較容易接受。洪正憲也推薦使用專門設計的助吞果凍，可以在不影響藥物吸收的前提下，幫助孩子順利吞服，對剛開始練習的孩子，特別有幫助。

市面上也有設計成「把藥藏在水流中」的吞藥輔助杯，讓孩子用喝水的方式把藥吞下去，對初學者來說會更容易上手。

用藥安全守則

在協助孩子吞藥的同時，有幾個用藥安全原則一定要特別注意。首先，不要自行把藥磨粉或打開膠囊，尤其是長效錠或腸溶錠，這類劑型一旦被破壞，可能導致藥效釋放過快，增加副作用風險。

也不建議把藥混在一整杯牛奶或果汁中，因為孩子如果沒有喝完，實際攝取的劑量會不準確，甚至可能因此排斥原本喜歡的飲品。

藥師小叮嚀

吞藥不是一蹴可幾的能力，而是一個可以被練習、被建立信心的過程。比起「一定要吞成功」，更重要的是讓孩子在安全、沒有壓力的情況下，慢慢學會這件事。最後洪正憲提醒，如果仍有困難也可以尋求醫療人員的協助或評估。

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