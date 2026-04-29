健康網》日本麻疹疫情拉警報！ 專家建議赴日麻疹疫苗補打關鍵

日本麻疹創近7年新高，前台大醫院感染科醫師林氏璧（孔祥琪）指出，21-45歲族群屬於「疫苗世代」，抗體可能隨時間衰退，若要前往流行區，建議自費補打；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕國內再增1例麻疹境外移入個案，為日本名古屋旅遊返台感染，接觸者達274人，讓近期預計至日本旅遊的民眾感到憂心。前台大醫院感染科醫師林氏璧（孔祥琪）指出，1965年前出生也就是61歲以上的人，屬於小時候大多自然感染過麻疹世代，得過理論上終身免疫；21-45歲族群屬於「疫苗世代」，抗體可能隨時間衰退，若要前往流行區，相對較建議自費補打，自費約1000台幣。

日本麻疹創近7年新高，疾管署表示，全球疫情持續，日本、馬來西亞等34國列為第一級「注意」，呼籲民眾出國前2-4週評估接種MMR疫苗，返國3週內若出現發燒、紅疹應儘速就醫並告知旅遊史。

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近期預計至日本旅遊的民眾紛紛想問，要不要施打MMR疫苗？林氏璧於臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」與網站發文表示，不管日本麻疹怎麼流行，重點是民眾是哪個年齡？有沒有免疫力了？別過度恐慌，因為多半台灣的人都已有免疫力。且日本也還沒有到「大爆發」的程度，目前主要流行區域是東京及其週邊縣份。

林氏璧分析各年齡族群補打疫苗的建議，提供給民眾參考：

1.1965年之前出生，2026年為61歲以上的人，屬於小時大多自然感染過麻疹世代，得過理論上終身免疫，血中麻疹抗體陽性率達到97%以上，不須補接種MMR疫苗。

2.1966年-1980年出生，目前46-60歲的人，屬於小時有機會得到麻疹，也開始打疫苗的世代，血中麻疹抗體陽性率還是有85-93%，得到感染的風險也不高。但抗體保護力可能存在個體差異，可考慮諮詢醫師補打。

3.1981年-2005年出生，目前21-45歲的人屬「疫苗世代」，抗體可能隨時間衰退，若要前往流行區，相對較建議自費補打，自費約1000台幣。

4.2006年後出生，目前20歲以下的人，小時候在1歲和6歲左右打完兩劑MMR疫苗抗體可維持到20歲應無問題，不須補接種疫苗。

5.如果成人已經在過去數年間某個時間點補接種過MMR，理論上可以再維持15-20年應無問題，甚至更久。

6.未滿12個月的幼兒：避免攜帶1歲以下嬰兒前往流行地區，如因故仍須前往，可先行自費接種MMR疫苗，惟滿12個月後仍須按時程完成2劑公費MMR疫苗接種（與前一劑至少間隔28天以上）。

7.婦女於懷孕期間如經檢測未具麻疹抗體應避免前往。德國麻疹在孕婦有高機率畸胎，麻疹則否。但得麻疹的孕婦有高機率早產，死胎或流產。因此，孕婦一定要確認自己有無麻疹免疫力才可前往疫區。

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