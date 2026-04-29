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健康 > 心理精神

老年憂鬱恐是失智前兆 北榮新竹分院導入早期輔助評估設備

2026/04/29 11:10

北榮新竹分院表示，老年憂鬱很可能是失智的前兆，早期評估是延緩退化的關鍵。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院表示，老年憂鬱很可能是失智的前兆，早期評估是延緩退化的關鍵。（北榮新竹分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕台北榮總新竹分院精神科主任林明燈說，臨床發現，老年憂鬱症狀常被視為單純情緒問題，但卻很可能是失智前兆，因為在失智症早期的表現就是憂鬱、焦慮、動力下降，若只等待傳統評估流程，很可能就錯失了治療與延緩退化的先機。

但是林明燈說，要區分老年憂鬱跟失智症前期，往往需要完整的心理衡鑑與認知功能評估，現行制度的相關檢查，常需等待好幾週、甚至好幾個月，但是病人的情緒困擾與功能退化卻不因此暫停。

為協助臨床即時判斷，北榮新竹分院今年度透過健康台灣深耕計畫，引進憂可視腦波壓力評估系統與BDR腦退化風險評估系統，可自費作為老年憂鬱患者的早期輔助評估工具，這讓醫師在門診初期就可透過客觀腦部指標，快速掌握患者的腦壓力狀態與退化相關風險。

腦波壓力與腦退化風險評估示意圖。（北榮新竹分院提供）

腦波壓力與腦退化風險評估示意圖。（北榮新竹分院提供）

只是這類設備並非取代正式心理衡鑑或診斷，而是在等待完整評估期間，提供即時的臨床參考依據，幫醫師可以更確定治療方向，避免僅憑症狀反覆就嘗試治療。

他說，部分老年患者在接受較貼近腦部狀態的治療調整後，憂鬱、焦慮以及生活功能是可獲得明顯改善的，也讓後續是否需要進一步認知評估，有更清楚的判斷方向。

林明燈也強調，老年憂鬱與失智症絕非可截然分開的疾病，而是一條連續的臨床光譜，越早辨識、越早介入，就越有機會減輕症狀並延緩退化，所以他們才會透過前述深耕計畫導入輔助評估設備，讓老年精神醫療可在第一時間就提供方向性的治療與照護。

北榮新竹分院精神科主任林明燈。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院精神科主任林明燈。（北榮新竹分院提供）

 

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